حصاد 2023.. نجوم رزقوا بأطفال في هذا العام

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد عام 2023 الكثير من الأحداث الصعبة التي مرت على الوسط الفني من حالات وفاة لعدد من النجوم وانفصال نجوم آخرين في مفاجأة للجمهور، ولكن ايضا استقبال عدد من النجوم لمولود جديد، لتكون لهم في هذا العام لحظات سعادة لا تنسى، بعض الفنانين والفنانات كانت المرة الأولى لهم ليحملوا لقب أب وأم، والبعض الأخر زاد عدد أفراد أسرتهم بقدوم طفل جديد.

ويرصد لكم “دوت الخليج الفني” في السطور التالية أبرز الفنانين والفنانات الذين استقبلوا مواليدًا لهم خلال هذا العام..

حسن الرداد وإيمي سمير غانم يرزقا بـ "فادي"

استقبل الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم مع بداية عام 2023، مولودهم الأول " فادي "بعد زواج دام 7 سنوات، وذلك بعد الكثير من الأخبار التي لاحقت حقيقة حملها دون تأكيد منها أو من زوجها، ليفاجأوا الجمهور بعد ذلك بخبر وصول ابنهما فادي.

ريهام حجاج ترزق بتوأم في عام 2023

كما أعلن رجل الأعمال محمد حلاوة زوج الفنانة ريهام حجاج استقبالهم طفلي توأم أطلق عليهم يوسف وجميلة، حيث شارك الجمهور صورة، وكتب عليها: "حمد الله على سلامتك يا نور عنيا الحمد لله وما شاء الله ربنا رزقنا جميلة محمد حلاوة ويوسف محمد حلاوة".

أدهم نابلسي يرزق بـ “ماسة”

ورزق الفنان أدهم نابلسي بمولودة له أطلق عليها اسم “ماسة” وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ لِّلَّهِ مُلۡكُ ٱلسَّمَـٰوَ ٰ⁠تِ وَٱلۡأَرۡضِۚ یَخۡلُقُ مَا یَشَاۤءُۚ یَهَبُ لِمَن یَشَاۤءُ إِنَـٰثࣰا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاۤءُ ٱلذُّكُورَ، وَأَمَّا بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثۡ، الحمدلله حمدًا كثيرًا طيّبًا مباركًا فيه الحمدلله الرزّاق الكريم الحمدلله الّذي بنعمته تتمّ الصّالحات الحمد لله على جميل ما أعطى وعظيم ما وهب.. اليوم رزقنا الله بمولودتنا الأولى "ماسة "اللهم اجعلها قرّة عينٍ لنا واجعلها من الصالحات و أنبتها نباتًا حسنًا اللهمّ لك الحمد والشّكر".

أمير شاهين يرزق بمولودته الأولى" مريم"

وسبق، احتفل الفنان أمير شاهين بمولودته الأولى التي اختار لها اسم «مريم»، وذلك عبر تدوينة على حسابه بـ «إنستجرام»، إذ نشر صورة له من المستشفى التي تتواجد فيها زوجته، بجانب مجموعة من البلونات التي كتب عليها اسم مولودته، معلقًا: «مرحبا بمريم الصغيرة في عالمي».

جوري بكر تعلن عن مولدها بعد نجاح جعفر العمدة

اعلنت جوري بكر بعد نجاح دورها في مسلسل «جعفر العمدة» لمحمد رمضان والذي تم عرضه ضمن ماراثون دراما رمضان الماضي عن حملها أثناء تصوير المسلسل، وأكدت أنها رفضت الكشف حملها أثناء التصوير حتى لا يتعامل المخرج محمد سامي مع الأمر بتخفيف دورها وبعد عدة شهور أعلنت جوري بكر عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام عن وصول طفلها بفيديو لها مع عربة الأطفال دون الكشف اسمه وعلقت قائلة: «أنا محظوظة جدا كوني أمك».

أحمد سعد يرزق بابنته مريم



كما رزق أحمد سعد بمولودة من طليقته علياء البسيوني أطلق عليها اسم" مريم"، وشارك جمهوره بمقطع فيديو، يوثق لحظة استقباله لها، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهر خلاله وهو يؤذن في أُذن ابنته مريم، بعد لحظات من ولادتها، مُعلقًا:" الحمد لله رزقني الله بـ مريم أحمد سعد، اللهم نزِّه قلبها عن التعلق بمن دونك، واجعلها ممّن تحبهم ويحبونك، اللهم ارزقها حبّك وحبّ نبيّك محمد صلى الله عليه وسلم".

رزق المطرب رضا البحراوي بمولوده الثامن "ريان"

رزق الفنان رضا البحراوي بمولود جديد أطلق عليه اسم ريان، وأعلن الخبر طارق عبد الستار زوج شقيقة رضا البحراوى على حسابه بموقع فيس بوك حيث كتب:" ريان رضا البحراوي نورت الدنيا ياحبيب ابوك يتربى في عزك يارضا وتعيش وتفرح بيه وبأخواته"، "ريان" هو الابن الثامن للمطرب رضا البحراوي، حيث سبق وكشف خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس على قناة dmc أنه متزوج من اثنين ولديه 7 أبناء قائلا: "بحب العزوة والأطفال".

هيثم نبيل يرزق بمولودة أطلق عليها اسم مولان

رُزق المطرب والملحن هيثم نبيل بطفلة جديدة أطلق عليها اسم "مولان"، ونشر هيثم صورة له رفقة رضيعته، عبر صفجته على موقع التواصل الاجتماعي Facebook وعلق قائلا: "رزقني الله اليوم بمولودة.. مولان هيثم نبيل، حفظها الله وجعلها الذرية الصالحة".

حمو بيكا يرزق بابنته الأولى تمارا



ويذكر ان المطرب حمو بيكا قد شارك جمهوره أمس، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة له مع ابنته، التي تعمد اخفاء وجهها، وعلق عليها: "ألف حمد وشكر ليك يارب.. ربنا رزقني ب تاج محمد محمود مصطفي "ربنا يباركلي فيها يارب ويجعلها سند ليا يارب ويرزقني برزقها واشوفها أحسن الناس يارب".

