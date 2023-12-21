"اللهم خفف تعبي".. أحمد جمال سعيد يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد جمال سعيد عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، في الساعات القليلة الماضية، ونشر صورة له داخل أحد المستشفيات، عبرحسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق على الصورة قائلًا: "اللهم أنت الشافي المعافي، اللهم ارفع عني وخفف تعبي يا رب".





أحدث أعمال أحمد جمال سعيد





ويذكر أن عرض مؤخرًا للفنان أحمد جمال سعيد "حكاية ما تيجي نشوف" وتدور أحداث حكاية "ما تيجي نشوف" في إطار درامي حول 7 أصدقاء تجمعهم صداقة قوية منذ الصغر ودائمًا يسافرون سويًا ويفعلون الكثير من الأنشطة سويًا، ولكن تنكشف كافة الحقائق عندمايقررون أن يذهبون إلى الساحل لكي يقضون عطلتهم، وبعد ذاهبهم يجدون أن صديقهم سيف الذي يقدم شخصيته الفنان إسلام جمالأصبح متغير تجاههم وطريقة تفكيره تغيرت كثيرًا وأصبح يرفض العديد من الأشياء التي كان يقبلها مسبقًا.

أبطال حكاية ماتيجي نشوف

وحكاية ماتيجي نشوف هي ثاني حكايات مسلسل 55 مشكلة حب للمؤلف عمرو محمود ياسين، ومكونة من 10 حلقات وبطولة هنا شيحة،نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين،

أحمد جمال سعيد، طارق صبري، ملك قورة، راندا عبد السلام، وورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيري.

تفاصيل مسلسل 55 مشكلة حب



مسلسل 55 مشكلة حب مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبدالعاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدارأسبوعين على قناتى ON وON دراما.