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علاء مرسي: صراحتي تكون عن قصد.. ودوري في "أبو نسب" يختلف عن باقي أعمالي (حوار)

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القاهرة - محمد ابراهيم - عندما يجتمع الكوميديا والصراحة معًا يجب ذكر الفنان القدير علاء مرسي، فأضحك الكثير من الجمهور بأعماله المميزة وأيضًا أثار غضب الجمهور وبعض من زملائه بسبب تصريحاته الخاصة وصراحته المبالغة وهذا ما سيحدثنا عنه النجم علاء مرسي أثناء لقاءه مع دوت الخليج الفني.

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الفنان علاء مرسي ومراسلة دوت الخليج أميرة محمد 


في بداية حديثنا.. حدثنا عن دورك في فيلم " أبو نسب" ؟ 


أجسد شخصية شقيق الفنان ماجد الكدواني في فيلم " أبو نسب" وأحد أفراد عصابة دواود، والشخصية تختلف عن باقي شخصيات أعمالي.

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أبو نسب 


كلمنا عن الكواليس مع ماجد الكدواني وباقي فريق العمل ؟ 


الكواليس مع الفنان ماجد الكدواني تكون ممتعة وسعيد بخوضي هذه التجربة وتجربة مهمة بالنسبالي وباقي فريق العمل تكون مليئة بالفرحة والمرح والحب بينا.

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الفنان علاء مرسي والمخرج رامي إمام

عندما عرض عليك إسم " أبو نسب" ما الذي خطر ببالك، قبل قراءة دورك ؟ 


خطر على بالي أنه من المؤكد أن يوجد نسب وزواج ولكن لا كنت أتوقع عن قصة الفيلم.

 

دائمًا علاء مرسي يتصدر تريند محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي بسبب تصريحاته، ويتوجه إليه إنتقادات فما أكثر إنتقاد تواجه إليك وأزعجك؟

 

أكثر إنتقاد أزعجني هو عندما كنت أدفع عن زميلة، وكان يتم سبها، فتحول السب أيضًا والإنتقاد أيضًا عني.

 

من المعروف عن علاء مرسي صراحته المستمرة، فهل صراحتك تكون عن قصد أم لا ؟

 

 

بالفعل أنا من الأشخاص الصريحين للغاية ومثل ما يقال الذي في قلبي ينطق به لساني وأفُكر في الكلام قبل أن ينطق به لساني ولا يهمني شئ في الحياة إلا صراحتي فقط.

 

ما الأعمال القادمة ؟ 


سأشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل " الكوبرا " مع الفنان محمد إمام.

 

كلمنا عن دورك في مسلسل " الكوبرا " ؟ 


أريد أن يكون مفاجأة وأتمني أن ينال إعجاب الجمهور.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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