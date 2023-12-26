نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض فيلم " شقو " بموسم عيد الفطر المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المنتج أحمد السبكي في تصريحات صحفية له أن فيلم “ شقو ” سوف يعرض في موسم عيد الفطر المقبل 2024، وذلك بعد أن انتهى أبطال العمل من تصوير العمل، والفيلم تدور أحداثه في إطار أكشن ويضم النجمان عمرو يوسف ومحمد ممدوح.

نجوم فيلم شقو

فيلم “شقو” بطولة كل من: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليا ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي وعباس أبوالحسن وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.

آخر أعمال محمد ممدوح

شارك مؤخرًا الفنان محمد ممدوح في فيلم “وش في وش” وشاركه في البطولة كل من: أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.

كما عُرض للفنان محمد ممدوح في السباق الرمضاني الماضي مسلسل" رشيد "، من تأليف وسام صبري وإخراج مي ممدوح وشارك في العمل ريهام عبدالغفور، والراحل أشرف عبدالغفور، صلاح عبدالله، تامر نبيل، نهلة سلامة، خالد كمال.

آخر أعمال عمرو يوسف

عرض للفنان عمرو يوسف في رمضان الماضي مسلسل “ الكتيبة 101 ” المكون من 15 حلقة، وشاركه البطولة كل من آسر ياسين،خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، لبلبة، ميرنا نور الدين، رشا مهدي، محمود عبدالمغني، أحمد عبدالعزيز، وليد فواز، نور النبوي، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة.

ودارت أحداث مسلسل الكتيبة 101 مأخوذ عن وقائع حقيقة عن الكتيبة 101 التي تصدت للتنظيمات الإرهابية والتكفيرية في شمال سيناء عام 2018، وهجوم التكفيريين على موقع عسكري في العريش.