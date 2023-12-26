«سمعت كل شيء» جديد الكاتبة سارة الصراف

دمشق ـ «الوطن»:

صدر حديثا عن دار الحكمة في لندن الطبعة الثالثة من رواية (سمعت كل شيء) للكاتبة العراقية سارة الصراف، تدور أحداث الرواية، التي جاءت في 403 صفحة من الحجم الكبير، داخل بيتين من بيوت الأجداد، وتقترب من السيرة الذاتية التي تُروى بصوت واحد، أكثر من اقترابها لفن السرد وتعدد الأصوات الروائية.. ولكنها مع ذلك حققت عنصر الجذب المطلوب بقوة، واستطاعت أن تعطينا إحساس الطفل الذي ينتظر الصباح لأنه على موعد مع ملابس العيد. عن روايتها تقول الكاتبة : بدأت بكتابة هذه الرواية قبل ١٤ عاما! وانتهيت منها قبل عام، كنت حينها أهرب من واقع كان بحاجة الى بعض ملامح الحلم كي يصبح قابلا للعيش! الى ماضٍ أغنى روحي أماناً ودفئاً ومحبة. لجأت الى شخصيات روايتي فخلقتُ الزمن الذي أحبه، زمن الجدات والأجداد وعطر صابون الغار الذي مايزال مختبئأ في مساماتنا نحن الأحفاد.

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