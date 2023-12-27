نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إنشاء محور باسم والده.. محمد محمود عبد العزيز يشكر السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان محمد محمود عبد العزيز عن خالص شكره وتقديره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إنشاء محور باسم والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز، مؤكدًا أن هذا تقدير أسعده كثيرًا ويدل على تقدير الدولة لأبنائها ولكل من عمل وضحى من أجلها.

محمد محمود عبد العزيز يقدم رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي

وقال محمد محمود عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام": "شكر خاص للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وقائدنا العظيم، وشكرًا لمصرنا الحبيبة ولكل القائمين عليها على هذه اللفتة وهذا التقدير الذي أسعدنا كثيرًا، الذي يدل على تقدير دولتنا العظيمة لأبنائها ولكل قاماتها وفنانينها ولكل من عمل وضحى من أجلها".

انضمام محمد محمود عبد العزيز لمسلسل إمبراطورية ميم

ومن ناحية أخرى، انضم الفنان محمد محمود عبد العزيز إلى أبطال مسلسل "امبراطورية ميم" بطولة النجم خالد النبوى، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ويعمل مخرج العمل حاليًا على التفاصيل النهائية لانطلاق التصوير خلال أيام.

الرواية الأصلية التي حملت اسم "امبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت في 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون في عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له.

آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز

وكان آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز مسلسل "حضرة العمدة" الذي تم عرضه فى شهر رمضان الماضي، من بطولة روبي، أحمد رزق، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، ادوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبد الله، نهلة سلامة، إيهاب فهمي، محمود حافظ، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوي، كريم عبد الخالق، صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبو زيد وخلود عز وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.