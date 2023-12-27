نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برانيتي شوبرا كانت الأقرب لبطولة Animal في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج الهندي سانديب ريدي عن مفاجأة تتعلق بفيلم رانبير كابور الجديد Animal، جيث قال أن الممثلة الهندية برانيتي شوبرا كانت المرشحة أولًا لأداء دور البطولة إلى جانب رانبير.

سبب استبعاد برانيتي شوبرا من الدور

ووفق موقع إنديا توداي، قال سانديب أنه قرر استبعاد برانيتي شوبرا من الدور، لرؤيته أنها ليست مناسبة له.

فيلم Animal لرانبير كابور

ويواصل فيلم Animal لرانبير كابور، تحقيق أداء مميز على مستوى العرض السينمائي، حسب مؤشرات شباك التذاكر في بوليوود.

ووفق إنديا توداي، الفيلم الجديد كان قادرًا على منافسة فيلم Pathaan، ولكنه يبقى حتى الآن خلف فيلم Jawan في منافسته مع النجم شاه روخ خان الذي حظي بعام حافل بالطرح.

يأتي ذلك بعد أن حصل الفيلم الجديد للنجم شاه روخ خان بعنوان Jawan على ترشيح لجوائز ASTRA الدولية لعام 2024 المقبل.

ووفق إنديا توداي، الفيلم الجديد، سيتنافس في ترشحيات الجوائز مع اعمال مميزة مثل باربي، بعد طرحه للعرض في سبتمبر الماضي.

Jawan.. الفيلم الأكثر مشاهدة في الهند

ونجح فيلم Jawan للنجم الكبير شاه روخ خان في أن يصبح الفيلم الأكثر مشاهدة في الهند عبر منصة نتفليكس.

ووفق إنديا توداي، الفيلم كان ثاني فيلم يطرح للنجم الكبير شاه روخ خان، في صالات العرض بالهند خلال عام 2023 الجاري.