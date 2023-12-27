تامر عبد المنعم يطالب بإطلاق أسماء الفنانين على المسارح بدلًا من المحاور والكباري

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أحمد جودة - القاهرة - طالب الفنان تامر عبد المنعم، إطلاق أسماء الفنانين على المسارح والسينمات والمتاحف وقصور الثقافة بدلًا من إطلاق اساميهم على المحاور والكباري.

منشور تامر عبد المنعم



وكتب تامر عبد المنعم، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا قال فيه: "مش أجمل لو يتم إطلاق اسماء الفنانين على مسارح وسينمات ومتاحف وقصور ثقافة بدل إطلاق اساميهم على المحاور والكباري".



وكانت الأيام القليلة الماضية شهدت إطلاق اسم كل من الفنان عادل إمام والفنان الراحل محمود عبد العزيز على محورين، الأول بالقاهرة والثاني بمدينة العلمين، وفي وقت سابق أيضًا تم إطلاق اسم الراحل سمير غانم عقب وفاته على أحد الكباري بمحور محمد نجيب.



تفاصيل تعيين الفنان تامر عبد المنعم رئيسًا للإدارة المركزية للشئون الفنية

وكان قد أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قرارًا بتعيين الفنان تامر عبد المنعم رئيس قصر ثقافة السينما، رئيسًا جديدًا للإدارة المركزية للشئون الفنية، خلفًا للفنان أحمد الشافعي والذي انتقل قبل 3 أشهر رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

وكان تامر عبد المنعم قد تولي رئاسة قصر ثقافة منذ يناير 2006 وحتي يونيو 2011، قبل أن يعود إليه مجددًا كمدير بعد تجديده عام 2019، كما تولى من قبل عدة مناصب داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة، منها تأسيس ورئاسة تحرير مجلة "أبيض وأسود" عام 2008، وشغل منصب المنسق العام لتسويق المُنتج والمحتوي الثقافي بمكتب رئيس الهيئة منذ سبتمبر 2017.