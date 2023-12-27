غدًا.. إيناس الدغيدي ضيفة برنامج حبر سري

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة مليئة بالأسرار تحل المخرجة إيناس الدغيدي في ضيافة الإعلامية أسما إبراهيم من خلال برنامج “حبر سري”، والذي يعرض على شاشة القاهرة والناس الفضائية في تمام الساعة العاشرة مساء يومي الخميس والجمعة المقبلين.

تتحدث إيناس الدغيدي عن مسيرتها الفنية وأرائها في النجوم، بالإضافة لاسرار في حياتها الشخصية والفنية.

تفاصيل حلقة إيناس الدغيدي في حبر سري



وصرحت إيناس الدغيدي خلال الإعلان التشويقي لبرنامج “حبر سري”:“ قدمت مواسم ناجحة من برنامج شيخ الحارة، ولكن قررت التوقف عنها لأن تقديم البرامج ليس هدفي، ولكن لا يعني ذلك ألا أقدم برامج مجددًا.



أما عن عملها كمخرجة، علقت إيناس قائلة: "أنا مخرجة نجمة شباك والناس بتدخل الأفلام بسبب اسمي"، وعن الخيانة، قالت: "تعرضت لها من قبل وكل الرجالة خاينة”.