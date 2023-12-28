حالات هوس وخروج عن النص في صالات العرض السينمائية من الجمهور المشاهد لـ Dunki

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت صالات العرض السينمائية في الهند، حالة من الهوس بطرح الفيلم الجديد للنجم شاه روخ خان بعنوان Dunki.

ووفق إنديا توداي، شهدت صالات العرض السينمائية في الهند، تفاعل الألعاب النارية، وإرتداء للمعجبين لملابس مستوحاة من شخصية شارو في الفيلم.

فيلم Dunki

ويواصل فيلم Dunki للنجم الهندي الكبير شاه روخ خان تحقيق إيرادات مميزة في شباك التذاكر الهندي، بوصول نسبة إيراداته لـ 200 كرور.

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم لقى إقبال كبير من المعجبين، لتستم عام شارو الناجحة والتي شهدت طرحه 3 أفلام حتى الآن.

شاه روخ خان

وكان قد اتبع النجم شاه روخ خان عادته المعروفة بخروجه لتحية معجبيه بعد كل مشروع سينمائي ناجح له في منزله في مانات.

ووفق موقع إنديا توداي، احتفل شارو مع معجبيه بنجاح فيلم Dunki، وقدم التحية لمئات المعجبين الذين اجتمعوا أسفل منزله للاحتفاء بالمشروع السينمائي الجديد.

و طرحت أغنية ترويجية جديدة من فيلم النجم شاه روخ خان الجديد الذي يطرح بعنوان Dunki، يشارك بها شارو وتابسي بانو.

Diljit Dosanjh

ووفق موقع إنديا توداي، الأغنية طرحت بعنوان Banda، وهي من أداء المغني الهندي Diljit Dosanjh.

والإقبال الكبير المتوقع على مشاهدة الفيلم الجديد للنجم شاه روخ خان Dunki دفع الموزعين للفيلم لتوفير مواعيد عرض سينمائي غير مسبوقة في تاريخ بوليوود.

ووفق إنديا توداي، فإنه ستكون هناك حفلات عرض للفيلم بداية من الساعة 5:55 صباحا في عدد من المدن الهندية التي رصد بها عمليات حجز مبكر لتذاكر السينما لحضور الفيلم.