نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 يناير.. موعد انطلاق تصوير مسلسل "إمبراطورية ميم" لـ خالد النبوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ صناع مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة النجم خالد النبوى، تصوير كافة مشاهدهم بالعمل يوم 5 يناير المقبل، وهذا موعد مبدئي للتصوير، حيث يواصلون التجهيزات والاستعدادات الأخيرة لبدء التصوير، ومن المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2024.

أبطال مسلسل “إمبراطورية ميم”



مسلسل "إمبراطورية ميم" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج اروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وهو بطولة خالد النبوي، نشوى مصطفى، محمد محمود عبد العزيز، وآخرون من النجوم.

أحداث “إمبراطورية ميم”



مسلسل "إمبراطورية ميم"، وهو رواية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة، تدور أحداث رواية "إمبراطورية ميم" للكاتب إحسان عبد القدوس، حول أب يتمرد عليه أولاده، ويضطر ان يوافق تحت ضغط ابنائه على إقامة إنتخابات بغرض اختيار حاكم للأسرة، ولكنه في النهاية يتفاجئ أن أولاده قاموا بإختياره حاكم لأسرتهم، ورب الأسرة ليبينوا له حبهم الشديد.

قدمت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة عام 1972، وقد تم تعديل الرواية أن تكون البطلة الام لتجسد الدور الفنانة الراحلة فاتن حمامة، وشاركها بطولة الفيلم أحمد مظهر والعمل من إخراج حسين كمال، وجاء الفيلم في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.