بغداد تفتح أبوابها للعرب.. مهرجانان الأول للمسرح والثاني للسينما

القاهرة - محمد ابراهيم - تتزين بغداد عاصمة الثقافة والأدب بحدثين ضخمين، هما مهرجان الهيأة العربية للمسرح، ومهرجان بغداد السينمائي، وقد أعلن د. جبار جودي، نقيب الفنانين العراقيين والمنسق العام لمهرجان الهيأة العربية للمسرح عن جاهزية عاصمة الرشيد لاستضافة الحدثين والفنانين من أنحاء الوطن العربي.

تفاصيل مهرجان الهيأة العربية للمسرح في بغداد

ضمن فعاليات تستمر لـ9 أيام، ينطلق مهرجان الهيأة العربية للمسرح في نسخته الـ 14، من تاريخ 10 إلى 18 من يناير 2024، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية ونقابة الفنانين العراقيين وستكون هذه الدورة الأكبر منذ انطلاق المهرجان، حيث سيشارك فيها مئات الفنانين من العراق وأنحاء الوطن العربي.

تصريح الدكتور جبار جودي

وفي تصريح للدكتور جبار جودي، أوضح أن مهرجان الهيأة العربية للمسرح سيعقد في بغداد للمرة الأولى، مضيفًا: "عكفت الهيأة العربية للمسرح على تنظيم المهرجان بحيث يكون كل عام في دولة، وقد تم اختيار بغداد لهذا العام بعد أن بذلنا جهودا وقطعنا شوطا طويلا مع الهيأة عن طريق نقابة الفنانين".

أبرز العروض المشاركة في المهرجان

وعن العروض المشاركة بين د. جودي أن المهرجان سينتظم بمشاركة 20 عرضا مسرحيا وأكثر من 130 باحثا وبحدود 450 إلى 500 ضيفا من كافة أنحاء الوطن العربي والعالم، وقال: "سيكون المهرجان برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي المهندس محمد شياع السوداني، وبدعم ورعاية سمو الشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة/ الرئيس الأعلى للهيأة العربية للمسرح، كعادته في دعم المهرجان.

عروض مسرحية عراقية

وعن العروض العراقية بيّن د. جودي أن 5 عروض مسرحية عراقية تشارك ثلاثة منها على محور المسابقة وعرضان على محور العروض الموازية.

وأردف نقيب الفنانين: "سيتم تنظيم العروض على 3 مسارح هم الوطني والمنصور والرشيد، كما ستعقد مؤتمرات صحفية يومية عن العروض المشاركة والشخصيات المكرمة، كما سيشهد حفل الافتتاح تكريم 23 فنان عراقيا لهم منجزهم وباعهم الطويل في المسرح العراقي".

وفي سؤالنا له عن حفل الافتتاح قال د. جودي: "أعددنا حفل افتتاح مميزًا وجهزنا عرضًا خاصًا للكيروغراف فضلًا عن فعاليات أخرى عديدة.

وتمنى سعادته التوفيق للجميع بتقديم منجز يليق العراق والضيوف وبالحدث الكبير الذي يتم بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار ودائرة السينما والمسرح ونقابة الفنانين العراقيين وبتنظيم الهيأة العربية للمسرح.