نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فؤاد يكشف سبب خلافه مع محمد هنيدي لبرنامج "كلام الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان محمد فؤاد ضيفًا على برنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة MBC مصر، وتحدث فيه عن سبب خلافه مع محمد هنيدي وعدم وجود علاقة صداقة بينهما.

تصريحات محمد فؤاد

وتحدث محمد فؤاد عن علاقته بمحمد هنيدي وسبب خلافهما، معلقًا: “خلاف!! عمرنا ما اتكلمنا مع بعض على فكرة دي معلومة الناس لازم تعرفها، هنيدي كان يشرفني إنه يكون صاحبي لحد يفتكرني إن أقصد حاجة، موضحًا: ”هنيدي شلته غيري خالص وأجواءه غيري، هنيدي محصلش بعيدًا عن الفيلم اني رحت له حتى أو هو جالي حتى".

وأكد أن هنيدي لم يدعوه لحضور زفافه وأن ذلك لم يحدث قائلًا "والله ماحصل ودي قصص خاصة وبحلف بالله إنه ماحصل".

وعن سبب عدم وجود صداقة بينهما قال: “الفيلم بيقول كده وأنا اللي كاتب الفيلم أنا وأحمد البيه، وإحنا بننشر بين الجيل بتاعنا وفي البلد وللناس والشباب والجيل بتاعنا كله المعاني الطيبة دي، إنت عملت بيها معملتش بيها مش مشكلتي، متابعًا: وليه نبقى صحاب أنا مش هبقى صاحبه غصب عنه”.

ده اللي حصل، وقولتله هو أنا هخطبك في الفيلم مش لازم يبقى في عنصر نسائي هو اللي بعديا وكان عايز يبقى بعدي، وقولتله بقفاك السينما اتكسرت واقف بضهرك عرفوا إن إنت وحبوك بالشكل اللي ظهرت بيه والكراسي بتتكسر الولاد وقفوا فوق الكراسي لما طلع قال أيأ بس، وقولتله قول الحمد لله بس هو حد شاف التتر والله ماحد خد باله.



مواعيد عرض كلام الناس



ويتم عرض برنامج كلام الناس من الخميس إلى الأحد من كل أسبوع في تمام الساعة السادسة مساءً.

برنامج كلام الناس



ويناقش برنامج كلام الناس القضايا المجتمعية والأحداث التي تشهدها وتتحدث عنها السوشيال ميديا بالإضافة إلى علاقة الرجل والمرأة.

وما يجعل برنامج كلام الناس وياسمين عز تريند السوشيال ميديا هو حديثها عن الراجل المصري ووصفة "بالفرعون" ومطالبة السيدة المصرية باحترام زوجها والتعامل معه بمفهوم "سي السيد".

وتستضيف ياسمين عز العديد من نجوم الكرة والفن خلال حلقات برنامج كلام الناس وكذلك أشخاص لها علاقه بقضايا الرجل والمرأة.