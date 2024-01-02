انت الأن تتابع خبر نانسي عجرم.. تحتفل بالعام الجديد بشكل مثير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نانسي عجرم فنانة لبنانية محبوبة منذ ظهورها في أغنية أخاصمك آه ولها قاعدة جماهيرية عريضة عند الأطفال والكبار وكان أخر ظهور لـ نانسي في حفل ليلة نجمات العرب في موسم الرياض في السعودية وقدمت نانسي وصلات غنائية منفردة، كما شاركت نانسي في أكثر من دويتو مع نجمات الحفل، فغنت مع أنغام أغنية «بعتلي نظرة»، ومع إليسا أغنية «بتمون».

احتفال نانسي عجرم بالعام الجديد 2024

نشرت نانسي على حسابها فيديو باحتفالها بحلول العام الجديد 2024، بطريقة مميزة ، ظهرت نانسي مع مجموعة من أصدقائها المقربين، وهي ترقص في أجواء مبهجة مرتدية قناع ، هنأت نانسي متابعيها: «بتمنالكم أيام حلوة كلها أعياد وفرح وسلام. انشالله الـ 2024 تكون خير على عالمنا العربي، وتحمل معها الأمل وأحلى المفاجآت بحبكن كتير».

ما لا تعرفه عن نانسي عجرم

حصلت نانسي على جوائز بلاتينية متعددة ، كما فازت بثلاث جوائز موسيقية عالمية؛ شكلت ثنائيًة مع المخرجة اللبنانية نادين لبكي في أغاني اشتهرت على الصعيد العربي، مثل: «أخاصمك آه»، «يا سلام»، «آه ونص»، «يا طبطب يا دلع»؛ ولاقت أغنيتها «إحساس جديد» استحسان الجماهير.

والدها نبيل عجرم ووالدتها ريموندا عون، وهي أكبر أشقائها، تزوجت عام 2008 في قبرص زواجًا مدنيًا من طبيب الأسنان «فادي الهاشم»، وأنجبا 3 بنات ميلا، وإيلا، ليا ،في استطلاع رأي أجرته مجلة روتانا، تم التصويت على نانسي على أنها «أجمل أُم» لعام 2009.

حادثة اقتحام منزل نانسي عجرم

اقتحم شخص مسلح منزلها في 5 يناير 2020، وأطلق فادي الهاشم زوج نانسي الرصاص عليه، ونقلت وسائل الإعلام عن إصابة نانسي بإصابات طفيفة في ساقها اليمنى خلال الحادثة. وأصبحت الحادثة قضية وتم براءة فادي الهاشم منها.