بعد تصدرها التريند.. تعرف على قصة زواج منى الشاذلي

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الإعلامية منى الشاذلي، محرك البحث جوجل في الساعات الماضية، بعد استضافتها في برنامج “Abtalks” مع الإعلامي أنس بوخش المذاع على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب، وتحدثت عن تفاصيل حياتها الشخصية.





قصة زواج منى الشاذلي





تحدثت منى الشاذلى لأول مرة عن زواجها والذى استمر 25 عامًا قائلة: “لما قررت أسافر إيطاليا علشان أشتغل قررت إني مقعش في الحبوأركز في شغلي ومستقبلي، لكن وقعت في الحب، وفي الأول لا كنت بطيقه ولا هو كان طايقني، كنا بنضطر ننزل مع صحابنا علشان مشبنطيق بعض لحد ما بقينا عايزين نقعد لوحدنا وقد كان، ومعظم العلاقات اللي بتبدأ بخناق بتعيش لمدة طويلة”.





وتابعت منى الشاذلي:”أنا وجوزي متناقضين في كل حاجة وهو مش رومانسي، وأنا وهو دلوقتي تمينا 25 سنة مع بعض وهو حنون ورجلعائلة عظيم، لكنه راجل عملي، ومش بنزعل من الاختلاف بينا”.





منى الشاذلي تتحدث عن نشأتها





وقالت منى الشاذلى عن حياتها الشخصية: “أنا بنت الطبقة المتوسطة المصرية، والداي كانوا من جيل الستينات العظيم، وعلمني والدي إنالجوهر أهم من المظهر، وأنا محبة لكل محيطي، غير كارهة لأي شيء سواء أكل أو شخص، ممكن أزعل من شخص وأحذفه من حياتي،وكلمة كراهية صعبة عليا، وأحب أن أكون منتجة وليس مدللة، ولم أتربى منذ صغري على الدلال، عشان لما تيجي النعمة أفرح بها ولما تزولأقدر أتخطاه”.









منى الشاذلي عن تربيتها لأبنائها

وأضافت منى الشاذلي: “لو أكتافك متتحملش المسئولية متتجوزش، الولاد والبنات لازم يتربوا على تحمل المسئولية، والحب حاجة والحياةالزوجية حاجة، ولازم تربي أولادك على أنهم يشيلوا المسئولية ويتحملوا ضغوط الحياة، غير كدا هيبقى جواز عيال، فالحياة الزوجية محتاجةمجهود كبير”.