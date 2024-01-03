نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرة في انتظار الأبطال قبل العرض الخاص لفيلم 'الحريفة' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم اليوم العرض الخاص لفيلم الحريفة بأحد المولات بمنطقة السادس من أكتوبر بحضور أبطاله.

وتواجدت كرة قدم من ضمن مظاهر الاحتفال بأبطال الفيلم وأرضية ملعب في انتظارهم

الحريفة

وطرح لـ نور النبوي منذ أيام الإعلان التشويقي لـ “الحريفة”، وظهر خلال البرومو التلقائية والطاقة الشبابية، بالإضافة لظهور أغنية برازيل لـ مروان موسى وعفروتو، التي تتناسب مع أحداث العمل وطاقته الشبابية.

كما ظهر نور النبوي خلال البرومو بلوك شعبي لأول مرة، بالإضافة لظهور بعض من الأحياء الشعبية أبرزهم حي “شبرا الخيمة”.

تدور أحداث فيلم الحرّيفة في إطار من الدراما والأكشن حول ماجد لاعب كرة القدم الخماسية الذي يخوض معركة مع أقرانه من محترفي كرة القدم من الطبقتين؛ العليا التي كان ينتمي إليها، والدنيا التي أصبح فردًا منها.

يضم فيلم “الحريفة” نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة نور النبوي، في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني الراب كزبرة والذي يعد أول عمل سينمائي، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح

كما يشارك نور النبوي في فيلم “الجامدين” يشارك في بطولته مايان السيد، ومحمود ياسين جونيور، وأحمد غزي، صولا عمر، والعمل من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج عثمان أبو لبن.

يذكر أن نور النبوي شارك في مسلسل الأجهر الذي تم عرضه في رمضان الماضي، بطولة عمرو سعد، درة، سيد رجب، ناهد السباعي، سارة سلامة، محمود قابيل، خالد زكي، عمرو عبدالجليل وآخرين، والعمل من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.