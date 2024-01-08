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غدا.. تامر حسني يعلن طرح كليب "موحشتكيش" على حساباته

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. تامر حسني يعلن طرح كليب "موحشتكيش" على حساباته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان تامر حسني، عبر حسابه بموقع «إنستجرام»، عن أغنيته الجديدة «موحشتكيش»، والتي يُطلقها على طريقة الفيديو كليب، وهي أغنية ضمن ألبوم «هرمون السعادة».

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موعد طرح كليب "موحشتكيش"

 

ونشر تامر حسني بوستر الأغنية، وعلق عليها قائلا: «حبايب قلبي انتظروا غدا إن شاء الله كليب موحشتكيش من ألبوم هرمون السعادة على جميع المنصات».

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كواليس كليب "موحشتكيش"

 

وسبق، طرح تامر حسني عبر قناته الرسمية بموقع الأغاني الشهير "يوتيوب" كواليس الكليب وقد نال إعجاب الجمهور وتصدر التريند حيث أصبح تريند رقم 12، وحقق نسب مشاهدات وصلت إلى 259 ألف مشاهدة فقط في 4 أيام من طرح الكواليس.

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آخر أعمال تامر حسني

 

والجدير بالذكر ان اخر اعمال تامر حسني هو حفل غنائي في مهرجان أم الإمارات وذلك ضمن الاحتفالات بالعام الجديد وشهد الحفل عودة تامر حسني إلى الغناء والحفلات بعد توقفه لعمله تضامنًا مع أهالي غزة، وشارك في فيلم "تاج" هو آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية، ويضم الفيلم عدد من النجوم أبرزهم دينا الشربيني، ساندي، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، ينتمي فيلم تاج لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" السوبر هيروز في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات، ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية.

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آخر أغاني تامر حسني


وأغنية هرمون السعادة هي من كلمات الشاعر أحمد جابر ومن ألحان الملحن علي الخواجة توزيع حاتم محسن ومكساج مودي منير.


وتقول كلمات أغنية "هرمون السعادة"
مسيلي على الحبايب

الحاضر واللي غايب

القعدة الليلة حلوة

والسكر فيها دايب

كل الصحبة الجميلة

متجمعين في ليلة

مش هنسيب حد يمشي

لسه السهرة طويلة

ما تيلا بينا نعيش شوية

لسه السنين الحلوة جاية

والحزن بح من النهاردة

عايزين دلع في كل ثانية

أرجوك ده إحنا استوينا

أرجوك ده إحنا اتهرينا

إيه يا عم الحظ مالك

ما تحس شوية بينا

ويا هرمون السعادة

اليوم ده ملوش إعادة

لو هتشربنا قهوة

أرجوك ماتكونش سادة

مريم الجابري

مريم الجابري

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