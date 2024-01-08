بسمة بوسيل بالقفطان المغربي من أحدث جلسة تصوير (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة بسمة بوسيل، متابعيها مجموعة من الصور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جذابة بالقفطان المغربي من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.





إطلالة بسمة بوسيل





وظهرت بسمة في الصور مرتديه القفطان المغربي باللون الذهبي ليكشف عن جمالها ورشاقتها، وتميز القفطان بنقوشات مميزة وجذابة،واعتمدت في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها، وتركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة من شعرها لتكشف عن جمالها.





بسمة بوسيل ترد على خبر عودتها لـ تامر حسني





وقالت بسمة بوسيل عبر خاصية الاستوري على صفحته الشخصية بموقع الصور والفيديوهات انستجرام: "لقد استيقظت اليوم على الكثير من الأخبار المزيفة،لم نعد معا، هو قام بنشر صورة عائلية من أجل إسعاد الأطفال لأنه لم يستطع قضاء ليلة رأس السنة معهم ليس إلا".

وأضافت "اسفة على سوء الفهم وشكرا على كل الرسائل اللطيفة واتمنى لكم جميعا سنة سعيدة"









تامر حسني يثير الجدل بسبب صورة تجمعه ببسمة بوسيل





وكان الفنان تامر حسني قد اثار الجدل بعدما قام بنشر صورة عبر حسابه الر على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام تجمعه بأسرته ظهرت فيها زوجته السابقة، بسمة بوسيل، وعلق عليها قائلًا: "كل سنه وانتوا طيبين ويا رب سنة افضل على الجميع وعلى امتنا العربية".





و اعتقد البعض أنه عاد لطليقته بسمة بوسيل، وأنهلت علي المنشور التهنئة والمباركات بعد نشره لصورة تجمعه بعائلته بعد خبر إنفصالهما رسميًا.





وكانت قد أعلنت بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني عن طلاقهما رسميا خلال الفترة الماضية، حيث كتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام.. ربنايكتبلك ويكتبلي كل الخير.. آمين يارب”.

وعلى الفور رد تامر حسني، على إعلان الانفصال، قائلًا “وجعل بينكم مودة ورحمة، بين الأزواج في كل حالاتهم”.



