عمرو وهبة يهنىء ليلى زاهر وهشام جمال بمناسبة خطوبتهما

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأ الفنان عمرو وهبة ليلى زاهر وهشام جمال بمناسبة خطوبتهما من خلال صورة عبر ستوري على حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

وعلق عمرو وهبة: “مبروك يا حبايبي”.

هشام جمال وليلى زاهر

أعلن المنتج هشام جمال احتفاله بقراءة الفاتحة على ليلى أحمد زاهر، مع والدها الفنان أحمد زاهر، في جلسة عائلية، على أن يحتفلوا معا بالخطوبة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونشر هشام جمال صورة تجمعه بليلى أحمد زاهر عبر حسابه الشخصي بإنستجرام وعلق عليها: "الحمدلله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراءة الفاتحة، وإن شاء الله الخطوبة قريبًا".

وأضاف هشام جمال: “نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير”.

في بيتنا روبوت

هشام وليلى قدما معا مسلسل “في بيتنا روبوت” وشاركهما البطولة عدد كبير من الفنانين، وهم شيماء سيف، دلال عبدالعزيز، عمرو وهبة، تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، إخراج وليد الحلفاوي.

قصة المسلسل تدور حول أسرة تقرر الاستعانة بروبوت للعيش معهم في المنزل الذي يقوم بدوره الفنان عمرو وهبة، في إطار كوميدي، حيث يقلب حياة الأسرة رأسًا على عقب.

رد الفنان عمرو وهبة على انتقادات الجمهور لممارسة الفن في ظل أحداث غزة قائلا في البداية: "أعلم جيدا أن الحالة والمزاج العام بمصر والعالم العربي ليست في أفضل حال بسبب الأحداث التي تمر بها فلسطين وأكثر من دولة في الوطن العربي".

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه مُقدر جدا أن أي شخص من الممكن ألا يكون لديه القدرة على مشاهدة مسلسل أو فيلم، ولكن في نفس الوقت هذا عمله كموظف البنك، وهو ما يعيش عليه هو والكثيرون في صناعة الفن.