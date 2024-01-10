في هذا الموعد.. أكرم حسني يبدأ تصوير مسلسل "بابا جه" رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد الفنان أكرم حسني لـ تصوير أولى مشاهده في مسلسل بابا جه بداية من يوم السبت المقبل.

تفاصيل مسلسل “بابا جه”

وتدور أحداث مسلسل" بابا جه" حول مدير فندق في فترة كورونا يتعرض للعديد من الأزمات بسبب الأحداث التي تمر به وهو مأخوذ عن فيلم كوري كوميدي.

وهو من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين، ومن إخراج محمود شكري أبو عميرة، ويتكون العمل من 15 حلقة، ولم ينتهي مؤلف العمل وائل حمدي من كتابة السيناريو حتى الأن، كما تواصل الشركة المنتجة من جهة أخرى لاستكمال باقي ترشيحات العمل.



آخر أعمال الفنان أكرم حسني الدرامية

ويذكر، أن أكرم حسني حقق نجاحات واسعة بـ مسلسل مكتوب عليا، والذي نال على العديد من الجوائز، وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم أيتن عامر، هنادي مهنا، عمرو عبد الجليل، حنان سليمان، أحمد فهمي، بسنت النبراوي، أسامة عبد الله، محمد طعيمة، وغيرهم.

أخر أعمال أكرم حسني السينمائية



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أكرم حسني فيلم "العميل صفر" الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائية، وحظي الفيلم أعلى الإيرادات في شباك التذاكر، والفيلم من بطولة أكرم حسني، الفنانة أسماء أبو اليزيد، فيدرا، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، منذر رياحنة وغيرهم، والعمل من تأليف وائل عبد الله وإخراج كريم العدل.

