في ذكرى ميلاده.. مسيرة أحمد سعيد عبد الغني الفنية وأبرز أعماله

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم ذكري ميلاد الفنان أحمد سعيد عبد الغني، الذي ولد في 10 يناير 1976، تنوعت أعماله بين التلفزيونية والسينمائية، بفضل ما نال أداؤه من نقدٍ إيجابي، اشتهر من خلال أدواره بأداء الشخصيات التي تمثل الشر في مواجهة الخير. شجعه والده على دخول مجال التمثيل.

وفي السطور التالية يعرض لكم دوت الخليج الفني مسيرة أحمد سعيد عبد الغني الفنية وأبرز أعماله.

مسيرة أحمد سعيد عبد الغني

بدأ مسيرةً فنيةً ناجحة تيمنًا بوالده الفنان سعيد عبد الغني تتخللها أدوارٌ وأعمالٌ متنوعة على المسرح، والسينما، والتلفزيون، اشتهر من خلالها بأداء الشخصيات التي تمثل الشر في مواجهة الخير، شجعه والده على دخول مجال التمثيل، فكانت أول مشاركةٍ له مع والده من خلال مسلسل “شمس الأنصاري”. أما أول أعماله فكان في مسلسل “أم كلثوم” إلى جانب النجمة صابرين، وكانت بدايته على خشبة المسرح حيث صقل موهبته وأثار انتباه المخرجين، وحصل على أول أدواره في مسلسل "زيزينيا" الجزء الأول عام 1997، تلاه مسلسل "الدوغري 90" في العام ذاته، ثم ظهر في الجزء الأول من العمل الدرامي، الذي وثق الأحداث السياسية إبان الثورة المصرية وحتى عهد السادات بعنوان "أوراق مصرية"، تلاه مسلسل "وبقيت الذكريات" في 1998.

علاقة أحمد سعيد عبد الغني بكورة القدم

يعشق الفنان أحمد سعيد عبدالغني، كورة القدم ويهوى ممارستها بشكل مستمر، وفي حوار له ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، يحكي «أحمد» عن حبه لها، قائلا: «أنا اكتشفت موهبتي في لعب الكورة وأنا في الصف الخامس الابتدائي، وكنت بحب ألعب مع أخويا وصحابي، وفي أولى إعدادي قدمت في فريق في نادي اسمه «الطيران»، بالقرب من بيتي، وبسبب مهارتي فيها بقيت في مدة فترة كابتن الفريق، ودخلت الدوري العام للناشئين، ولكن توقفت بسبب الثانوية العامة، وبعشق تلك الرياضة ويحب ممارستها ومشاهدة المباريات، وكنت دايما في الاستاد ومفوتش ولا ماتش».

اسرة أحمد سعيد عبد الغني

أحمد سعيد عبد الغني هو ابن الممثل الراحل سعيد عبد الغني، ابن أخت الفنانة زهرة العلا والتي تزوجت ابنتها المخرجة منال الصيفي من الفنان أشرف مصيلحي ولذلك هناك صلة قرابة بين أحمد سعيد وأشرف مصيلحي، أما أمل الصيفي ابنة الفنانة زهرة العلا الثانية فهي متزوجة من شقيق الفنانة إلهام شاهين ولذلك هناك صلة قرابة تجمع الفنان أحمد سعيد عبد الغني بالفنانة إلهام شاهين ولكن عن طريق خالته وبنات خالته.

أبرز أعمال احمد سعيد عبدالغني

افلام: 8%، أزمة شرف، المش مهندس حسن، جوبا، حين ميسرة، خارج على القانون، كشف حسب، مطب صناعي، كود 36، كامل الأوصاف، مندور وعزيزة.

المسلسلات: ضد مجهول، كفر دلهاب، القيصر، سلسال الدم، أسرار، أفراح إبليس، بنت من الزمن ده، عمارة يعقوبيان، نقطة نظام، المنادي، بنت بنوت، مواطن بدرجة وزير، مباراة زوجية، الرقص مع الزهور، قاسم أمين، أحلام هند، القاهرة منفلوط والعكس، عباس الأبيض في اليوم الأسود، عفاريت السيالة، أولاد الأكابر، أمانة يا ليل، الحقيقة والسراب، أوراق مصرية، جسر الخطر، ذنوب الأبرياء، زمن عماد الدين، شمس منتصف الليل، الأحلام البعيدة، سوق العصر، حديث الصباح والمساء، لما التعلب فات، صراع الأقوياء، أم كلثوم، زيزينيا.

علاقة أحمد سعيد عبد الغني ومي عز الدين



شارك أحمد سعيد عبد الغني مي عز الدين في أكثر من عمل فني أولها فيلم "رحلة حب" عام 2001، وجسد دور ابن عمها الذي يحاول التقرب منها بأي طريقة لكي يتزوجها ويحصل على ثروة عمه، واللقاء الثاني بينهما في مسلسل "الحقيقة والسراب" 2003 والذي لعب فيه أهم أدواره