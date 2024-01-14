نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس مسلسل 'صلة رحم' بطولة إياد نصار رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل إياد نصار في الفترة الحالية تصوير مشاهده في مسلسل صلة رحم، والذي ينافس به في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

أول صور من صلة رحم

ظهر إياد نصار من كواليس التصوير، بجانب أبطال المسلسل أسماء أبو اليزيد، وهبة عبدالغني، والمخرج تامر نادي، ومجموعة أخرى من صناع العمل.

تفاصيل مسلسل صلة رحم

ومسلسل صلة رحم يشارك في بطولته إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، عابد عناني، نبيل نور الدين، هبة عبدالغني، عمرو القاضي، داليا خليف، ريام كفارنا، سلوى محمد علي،، محمد دسوقي، صفاء جلال، بتول حداد، محمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج شركة الصباح، ويظهر إياد نصار خلال الأحداث يدعى حسام ويعمل طبيب تخدير، ومتزوج من يسرا اللوزي التي تدعى ليلى، ويناقش العمل قضية تأجير الأرحام.

أحدث أعمال إياد نصار

ومن ناحية أخرى، كان انتهى إياد نصار خلال الفترة الماضية من تصوير مشاهده في مسلسل دومينو، والذي يجمعه بـ دينا الشربيني، صفاء الطوخي، سلمى أبو ضيف، حمزة العيلي، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج محمد بركة، والعمل من إنتاج محمد مشيش، ومكزن من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه قريبا على إحدى المنصات.

اخر اعمال إياد نصار

والجدير بالذكر ان اخر اعمال إياد نصار هم مسلسلين شارك من خلالهم برمضان الماضي 2023، الأول مسلسل ستهم، والذي ظهر خلاله بشخصية زوج روجينا الذي يقتل خلال الأحداث، وشارك في بطولة العمل نانسي صلاح، أمير صلاح الدين، ياسين التهامي، إبراهيم السمان، سلوى عثمان، تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج رؤوف عبدالعزيز، والعمل الثاني كان مسلسل تغيير جو، الذي قدمه بجانب كل من منة شلبي، ميرفت أمين، عصام عمر، عايدة الكاشف، شيرين، رزان جمال، صالح بكري، والعمل قصة منى الشيمي، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، من إخراج مريم أبو عوف، وإنتاج صادق الصباح، عُرض مؤخرًا لإياد نصار فيلم المطاريد، والذي ظهر خلاله ضيف شرف، والعمل بطولة أحمد حاتم، تارا عماد، محمد محمود، محمود البزاوي، محمود الليثي، طه دسوقي، محمود حافظ، مصطفى غريب، دنيا سامي، وحسن مالك، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر سامي.

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