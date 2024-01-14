نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي صبري نجم استثنائي يرفع شعار "النجومية ليها ناسها" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش المطرب رامي صبري حالة من النشاط الفني الملحوظ، وتسيطر حالة من النجاح والإشادات على الألبوم الجديد الذي يحمل اسم "النهايات أخلاق".

وفي حقيقة الأمر أن رامي من نجوم جيله ذات حالة إستثنائية ومميزة، لديه موهبة ويتمتع بسياسة خاصة به في إختيار أعماله، تجعله دائما صاحب بصمة مميزة في عالم الغناء.

ومع كل ألبوم يقوم بإطلاقه لا بد أن تجد ما يلمس قلبك ومشاعرك، يذكرك بموقف، يجعلك تعيش حالة من السعادة أو التأثر، مشاعر متعدده تعيشها فقط معه.

وفي الفترة الأخيرة تعرض رامي للعديد من الإنتقادات اللاذعة، ولكن هو دائما ما يعطى درسًا في الرد على هذه النوعية بالنجاح وهذا ما فعله بالالبوم الجديد "النهايات أخلاق"، فهو فقط لم يذكر أن النهايات أخلاق بل الغناء أيضا، الألبوم يحمل عدة أغاني كلا منها يمثل جزء كبير منها ومنه.

أغنية النهايات أخلاق:

فعندما نستمع لأغنية " النهايات أخلاق" وتقول كلماتها:"بعد ما فكرنا كتير وتعبنا من التفكير في الاخر مرتحناش ووصلنا لحل اخير اننا مش متفقين واحنا الاتنين عارفين إنه ا مش نافعة خلاص بنعاند بس في مين.. ومادام اخرتنا فراق يبقي النهايات اخلاق نفضل فاكرينها بخير مهو اصلنا مش في سباق ودي مش معناها رجوع متغيرش الموضوع".

وهي من كلمات أحمد جابر ومن ألحان محمد شحاتة وتوزيع مكس ماستر وسام عبد المنعم وجيتار شريف فهمي ووتريات تامر غنيم.

أغنية “بين الحيطان”:

وتقول كلمات الأغنية:" بين الحيطان وبعدين يا سنيني أنا البعد آذيني فراقه طلَّع عيني اتهديت، بشوف بعده مآسي لا نسيت ولا هكون ناسي، موجود في قلبي وراسي حنيت

بين الحيطان شايفه وشايف زمان ذكريات في المكان ما بتتنسيش، بعده الحياه صعبه وضايع وتاه، قلبي اللي راح معاه وما رجعليش

كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري وجيتار مصطفى نصر.

أغنية "النجومية":

وتقول كلمات الأغنية:" أنا من شوية من شوية قلبى دق.. بس بصراحة قلبى أيوة عنده حق..فى نجومية..نجومية.. فيه طريقة م اللي هي.. لما شفت الضحكة ديا قلت لاء.. أنا مش ح أسيبه فين حالاقي زيه تانى.. دى ملفِفَاني عيونه لف مدوخاني.. يانا ياهى.. الليله دي يانا ياهي.. يانا م اللى عامله فيا والله مقدرش لا.. النجومية النجوميه ليها ناسها.. النجومية ياحبيبى إنت أساسها.. أثرت فيا بكلمة واحدة وإبتسامه.. راح قلبى بالسلامة.. وماليش كلام عليه.. النجومية النجوميه ليها ناسها.. النجومية ياحبيبى إنت أساسها».

وهى من كلمات تامر حسين، وألحان شادي حسن، جيتار شريف فهمي، توزيع جلال حمداوي.

أغنية بحكى عليكى:

وتقول كلمات الأغنية:" وملهاش طعم أيامي بطيء الوقت مبيمشيش، وصوتك سامعة بوداني كأنك جمبي مبعدتيش،وطول الوقت انا فاكرك بموت كل ما افتكرتك يادوب بالاسم بس بعيش

وأنا بحكي عليكي ساعات بتنزل دمعة من عيني ويعلم ربنا إني خلاص هموت علشان وحشتيني، خلفتي الوعد كدا معقول مشيتي حبييتي سبتيني، مبتكلمش غير عنك".

أغنية "بحكي عليكي" كلمات أحمد علي موسي، ألحان مدين، وتوزيع أمين نبيل، مما يعزز تميزها وتأثيرها في الساحة الفنية.

أغنية أمانة ياقلبي:

أمانة يا قلبي خد بالك وقول للحب ينساني ما تتعودش على حاجة، زيادة عن اللزوم تاني أمانة عليك كفاية تروح،ة لناس دايما بتجرح فيك ولا بصعب يا قلبي عليك، وجاي عليا بخسارة أمانة يا قلبي خد بالكو، وقول للحب ينساني أمانة يا قلبي خد بالك".