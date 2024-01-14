نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوسف عثمان يكشف عن شخصيته في "أصل الحكاية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان يوسف عثمان، البوستر الدعائي، لفيلمه الجديد "أصل الحكاية"، والذي من المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





كشف يوسف عثمان، عن تفاصيل شخصيته، في الفيلم، حيث علق على البوستر قائلًا: "حسن عنده مشكلة كبيرة، مشكلة ممكن تحصل لأي راجل خلّته يجرب أي حاجة عشان يحلها، أصل الحكاية فيلم +18 بجميع دور العرض المصرية يوم 25 يناير”.





أحداث فيلم أصل الحكاية

فيلم أصل الحكاية يدور في إطار اجتماعي لايت، يناقش العديد من القضايا المجتمعية منها ختان الإناث والعنوسة والتحرش، فكرة تتمحورحول عائلة تضم أكثر من فرد وكل واحد منهم يعانى من مشكلة معينة وتكشف الأحداث ما سيحدث لكل فرد منهم.





أبطال فيلم أصل الحكاية

فيلم "أصل الحكاية" انطلق تصويره بعد فترة من التحضيرات والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، وهو من تأليف وإخراج محمدأمين وبطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمدمحمود وعدد آخر من الفنانين.

موعد طرح فيلم أصل الحكاية





أعلنت الشركة المنتجة للفيلم "أصل الحكاية"، الذي يقوم ببطولته شيري عادل، عن موعد إطلاقه في دور السينما في 24 يناير الحالي.

أحدث أعمال يوسف عثمان

يستمر يوسف عثمان في تصوير مشاهده في مسلسل "وبقينا اتنين" الذي يشارك في بطولته شريف منير ورانيا يوسف وعدد آخر منالنجوم، وهو من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، ويتم إنتاجه برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، كما يُنتظر طرح فيلم "عصابةعظيمة" الذي تقوم ببطولته رنا رئيس في دور العرض في 4 يناير القادم، ويضم أيضًا مجموعة من الفنانين البارزين ومن إنتاج إسعاد يونس.

ويُعرض له حاليًا مسلسل "بطن الحوت" بطولة محمد فراج، باسم سمرة أسماء ابو اليزيد، سماح أنور وعدد كبير من النجوم وإخراج أحمدفوزي صالح.



آخر أعمال يوسف عثمان

يذكر أن آخر أعمال الفنان يوسف عثمان هو مسلسل "الأصلي" من بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور، الذي عُرض في الفترة الماضية وحققنجاحًا كبيرًا، وحاز على إعجاب العديد من الجمهور، وتدور أحداث المسلسل حول فاطمة الأصلي التي تسعى للحفاظ على تركة والدها منالضياع، وترى أحقيتها بها وترفض تقسيمها على إخوتها، فتحاول السيطرة على كل شيء بافتعال المكائد لهم، فيتحول رباط الأخوة إلىسلاسل من نار تحرق الجميع.