تعرف على أبطال مسلسل ”سر إلهي” رمضان 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يناير 2024 08:27 صباحاً - أعلنت الفنانة روجينا عن بدأ تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "سر إلهي" ومن المقرر عرضة في السباق الرمضاني المقبل 2024، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفديوهات "إنستجرام".

ونشرت روجينا صور لجميع أبطال العمل في المسلسل عبر صفحتها الشخصية وعلقت عليها، قائلا: "القائمة الكامل لأبطال مسلسل سر إلهي رمضان 2024".

سيظهر الثنائي روجينا والفنان محمد ثروت ‏خلال أحداث مسلسل سر إلهى متزوجان، ويمران بالعديد من الظروف الصعبة خلال أحداث المسلسل الذي يتكون من 15 حلقة.

ويعتبر مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث الذي يجمع روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل "انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل "ستهم".

أبطال مسلسل سر إلهي

ويذكر ان مسلسل "سر إلهي" من بطولة كلا من روجينا، أحمد مجدى، صلاح عبد الله، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت،وأحمد سلامة، نهى عابدين، وأحمد بدير، وميمي جمال، ومحسن منصور،محمود الحدينى، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.