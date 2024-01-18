نانسي صلاح تروج لمسلسل "حدوتة منسية"

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة نانسي صلاح البوستر الرسمي لمسلسل “ حدوتة منسية” خلال حسابها الشخصي على موقع" فيسبوك ".

كتبت نانسي صلاح:' بسم الله توكلنا على الله مسلسل #حدوتة_منسية من يوم ٢٧/١ على @cbcegypt @cbcdrama انتاج: @vantageproduction.eg

إخراج: @mo7md_mo7y

تأليف:@mahmoudhemdan.official.

تعرض قناة "CBC" بداية من يوم السبت 27 يناير الجاري، مسلسل “حدوتة منسية" بطولة الفنانة الكبيرة سوسن بدر ومجموعة من النجوم، يعرض من السبت إلى الأربعاء في تمام الثامنة مساءً، وهو يضم 30 حلقة.

أبطال العمل

ومن بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محى الدين.

قصة

يدور المسلسل حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبنائه من الميراث لتكون هي المسؤولة عن كل شيء ليتنافس أبنائه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيه، ليطالبها بجزء من الميراث.

وعرض مؤخرًا لنانسي صلاح حكاية خيال حلمى وهو اسم الحكاية الأولي من مسلسل حد فاصل ويقوم ببطولة الحكاية ادوارد ونانسى صلاح ومحمد مهران وعفاف رشاد وغفران محمد وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد إبراهيم.