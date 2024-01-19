نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. رامي صبري يروج لـ كليب "بين الحيطان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان رامي صبري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" لكليب أغنيته الجديدة الذي يحمل اسم "بين الحيطان" من ألبوم "النهايات أخلاق" والذي حقق نجاحًا كبيرًا وتصدر التريند منذ بداية طرحه.

وشوق رامي صبري جمهوره لكليب "بين الحيطان" حيث نشر فيديو قصير من الكليب وعلق عليه قائلًا: "خيانة الراجل لزوجته شيء صعب جدا هنشوف في الكليب إيه اللي هيحصل!، #Soon #بين_الحيطان".

منشور رامي صبري

منشور رامي صبري

تفاصيل أغنية "بين الحيطان" لـ رامي صبري

والجدير بالذكر أن أغنية "بين الحيطان" هي من كلمات الشاعر عمرو المصري ومن ألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري وجيتار مصطفى نصر، والكليب من إخراج فادي حداد.

وفي سياق متصل يذكر أن أغنية "بين الحيطان" من ألبوم "النهايات أخلاق" حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها حيث وصلت نسبة مشاهداتها عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 2 مليون و700 ألف مشاهدة وتحتل حاليًا التريند السابع عبر يوتيوب.

كلمات أغنية "بين الحيطان" لـ رامي صبري

وبعدين يا سنيني

أنا البعد آذيني

فراقه طلَّع عيني اتهديت

بشوف بعده مآسي

لا نسيت ولا هكون ناسي

موجود في قلبي وراسي حنيت

بين الحيطان شايفه وشايف زمان

ذكريات في المكان ما بتتنسيش

بعده الحياه صعبه وضايع وتاه

قلبي اللي راح معاه وما رجعليش

ده كان بيننا ليالي وايام سابهالي

وعايش على حالي وموجوع

ده لو يرجع ثانيه ارتاح واعيش الدنيا

بعديه مفيش عيشه تانيه وممنوع

بين الحيطان شايفه وشايف زمان

ذكريات في المكان ما بتتنسيش

بعده الحياه صعبه وضايع وتاه

قلبي اللي راح معاه وما رجعليش

بين الحيطان شايفه وشايف زمان

ذكريات في المكان ما بتتنسيش

بعده الحياه صعبه وضايع وتاه

قلبي اللي راح معاه وما رجعليش