نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مسلسل كوبرا لمحمد إمام رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد إمام أمس عن مشاركته في رمضان 2024، بمسلسل كوبرا، وكان قد انتهى أحمد أبو زيد مؤلف العمل من كتابة 12 حلقة، وبدأ أحمد شفيق معاينة أماكن التصوير تمهيدًا للإعلان عن انطلاقه قريبًا.

محمد إمام يعلن عن مسلسل كوبرا

وشارك محمد إمام صورة له بالشخصية التي يقدمها في العمل وكتب عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: توكلنا على الله.. مسلسل كوبرا رمضان 2024.. إن شاء الله.. تأليف أحمد أبو زيد وإخراج أحمد شفيق.. على قنوات mbc.

أبطال كوبرا

ويضم مسلسل كوبرا في بطولته كل من محمود البزاوي، أوس أوس، وكان قد انتهى أحمد أبو زيد مؤلف العمل من كتابة 12 حلقة، وبدأ أحمد شفيق معاينة أماكن التصوير تمهيدًا للإعلان عن انطلاقه قريبًا.

قصة مسلسل كوبرا

ويظهر محمد إمام في العمل بشخصية ميكانيكي سيارات، ومع تتابع الأحداث سوف يتعرض للعديد من الأزمات، أما محمود البزاوي فيجسد شخصية صحفي، بين يظهر أوس أوس بدور الصديق المقرب لـ محمد إمام.

أحدث أعمال محمد إمام

ومن ناحية اخري، بدأ محمد إمام التحضير لفيلم آخر بعنوان شمس الزناتي، تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ويحاول كشف سر تكوين شلة شمس الزناتي، ويعود بالأحداث 15 عامًا عن الزمن الذي دارت فيه أحداث الفيلم الذي قام ببطولته الزعيم عادل إمام، ايضا يواصل إمام في الفترة الحالية تصوير فيلمه الجديد اللعب مع العيال، تأليف وإخراج شريف عرفة، ويشارك فيه أسماء جلال، بيومي فؤاد، ويزو، باسم سمرة، مصطفى غريب، والذي لم يتبق له إلا أيام قليلة وينتهي من تصوير العمل بشكل رسمي.

اخر اعمال محمد إمام

والجدير بالذكر ان اخر اعمال محمد إمام هو فيلم أبو نسب، تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، وتشاركه البطولة ياسمين صبري، وحقق العمل إيرادات عالية في شباك التذاكر، كما بدأ مؤخرا عرضه في السعودية بجانب عدد من الأفلام المصرية.

آخر أعمال محمد إمام في الدراما

وكان آخر أعمال محمد إمام في الدراما هو مسلسل الاختيار 2، الذي عرض في رمضان 2022، وظهر كضيف شرف، العمل من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، وشارك في العمل كل من إنجي المقدم، بشري، أسماء أبواليزيد، إياد نصار، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه، خاصة وأنه تناول العديد من بطولات الأمن القومي، وايضا شارك في مسلسل النمر، الذي عرض في رمضان 2021، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، وشارك في العمل هنا الزاهد، بيومي فؤاد، نرمين الفقي، محمد رياض.

