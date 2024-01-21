بإطلالة مغربية.. إلهام شاهين تتألق في حفل أوردز - joy awards

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أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة إلهام شاهين الإطلالة المغربية في حفل توزيع جوائز أوردز - joy awards و التي تقام بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ وحرصت على تحية الحاضرين وتوزيع القبلات عليهم.



آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين حكاية "الفريدو" من مسلسل " ٥٥ مشكلة حب " وحقق نجاحًا كبيرًا وترك أثرًا قوي في قلوب وعقول الجمهور.

أبطال حكاية " الفريدو"

شارك في بطولة حكاية " الفريدو" الفنانة إلهام شاهين والفنان أحمد فهمي والفنانة ندي موسي والفنان أمير شاهين والفنانة إنجي كيوان والفنان عابد عناني والفنانة إيمان السيد والفنان محسن صبري والفنان سيف زهران وعدد آخر من الفنانين والفنانات