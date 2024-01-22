نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فادية عبد الغني: هناك أشخاص لا يدركون وجودي الفني حاليًا.. وأحلامي في التمثيل ضاعت وبتصعب عليا نفسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر ت الفنانة فادية عبد الغني عن شكواها من تعرضها للاضطهاد على مدى مسيرتها الفنية، كما أشارت إلى معاناتها من عدم عرض أعمال جديدة عليها المرحلة الحالية، وذلك خلال استضافتها في برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، عير شاشة الحياة.

وأكدت فادية عبد الغني قائلة: "لا أقدم أعمالًا فنية من أجل الربح، بل من أجل قيمتها الفنية، تعرضت للاضطهاد ومستمرة في تلقيه، وهناك أشخاص لا يدركون وجودي الفني حاليًا، أنا أعتبر نفسي معتزلة في مجال الفن لأنني لا أقوم بأي أعمال".

وكشفت فادية عبد الغني عن أصولها قائلة: "والدي ووالدتي هما أساس كل ما هو جميل في حياتي، والدي كان موجهًا لغة عربية في الإسماعيلية، بينما والدتي من المنصورة، وتربطهما صلة قرابة، عشنا كأسرة حياة هادئة، حيث قامت والدتي بدور ربة المنزل ونشأنا وربت علينا بقيم وأخلاق".

أخر أعمال فادية عبد الغني

شاركت الفنانة فادية عبد الغني فى الموسم الرمضاني الماضي 2022 في أكثر من عمل مشاركة فادية عبد الغني في مسلسل فاتن أمل حربي، ويعتبر مسلسل فاتن أمل حربي، آخر أعمال الفنانة فادية عبد الغني22، وشارك في العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم، نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد التاجي، دنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وإنتاج العدل جروب.

وقدمت الفنانة فادية عبد الغني دور والدة شريف سلامة الذي جسد شخصية سيف الدندراوي، وهي أم قاسية وأنانية، وتحاول تخرب علاقته بزوجته وهدم بيته وذلك من خلال تحكماتها في حياته، حيث درات أحداث المسلسل حول معاناة المرأة بعد طلاقها من زوجها، في محكمة الأسرة.

مسلسل دايما عامر

كما شاركت أيضًا في مسلسل "دايما عامر" الذي لعب بطولته الفنان مصطفى شعبان وعدد كبير من النجوم، ولعبت دور أمه في المسلسل، ويعتبر هذا هو اللقاء الثاني الذي جمع بين الفنانة فادية عبد الغني والفنان مصطفى شعبان فقد لعب دور أمه ايضا في مسلسل "عائلة الحاج متولي" منذ أكثر من 20 عاما.