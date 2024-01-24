نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كفاية فتنة".. هكذا علقت أنغام على انتقادات تكريم نجاة الصغيرة بالسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة أنغام على الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة نجاة الصغيرة من خلال صورة عبر حسابها الشخصي على منصة "أكس".

وكتبت أنغام: “‏السيدة نجاة الصغيرة كبيرة المقام كُرمت في المملكة العربية السعودية، أرقى تكريم في حضور عدد كبير من نجوم ‎مصر والعالم”.

وتابعت: " نجاة استقبلت بحفاوة وكرم بالغ، نَشكر عليه القائمين على المهرجان ونشكر عليه المملكة وأهلها، اللي هم أهلنا وأحبابنا، وتكريمها هو تكريم كل فنان مصري محترم صاحب تاريخ وقلب نقي، وكفايه فتنة، والله عيب.

أنغام وتامر عاشور

وتستعد النجمة أنغام، والنجم تامر عاشور لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك يوم الخميس المقبل، ويعد هذا هو اللقاء الثاني الذي يجمع بينهما خلال أشهر قليلة، بعد أن قاما بافتتاح مهرجان "صيف الكويت" في مايو الماضي، وقدما سويًا أغنية "لوحة باهتة"، وسط حضور جماهيري وصل إلى 5 آلاف شخص.

يذكر أن أنغام شاركت ليلة رأس السنة في إحياء حفل "ليلة نجمات العرب" في الرياض بالمملكة العربية السعودية، مع أصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور.

وطرحت الفنانة أنغام العديد من الأغاني خلال الفترة الأخيرة وحققت نجاحًا كبيرًا، من بينها أغنية خليني شوية معاك من تأليف أمير طعيمة ومن ألحان وتوزيع خالد عز، وكسرت الأغنية حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب، كما حققت أنغام نجاحا كبيرا بأغنية بعنوان نسينا نعيش والتي تخطت حاجز 2 مليون مشاهدة بعد طرحها بفترة بسيطة عبر يوتيوب، وهي من تأليف جمال الخولي.

ويذكر ان طرح المطرب تامر عاشور مؤخرا أغنية "هيجيلي موجوع" التي حققت نجاحا كبيرا ما يقرب من 6 مليون مشاهدة في أقل من 9 أيام من طرحها عبر قناة تامر الرسمية على “يوتيوب” وجميع المنصات الموسيقية.

أغنية “هيجيلي موجوع” للمطرب تامر عاشور من كلمات الشاعر الغنائي عليم، الملحن عمرو الشاذلي، الموزع الموسيقي عمرو الخضري، مهندس الصوت صقر، وعازف الجيتار مصطفى نصر،