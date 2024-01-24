مصطفى شعبان يستأنف "المعلم" بعد الاطمئنان على حالة والده

القاهرة - محمد ابراهيم - قرر الفنان مصطفى شعبان، استئناف تصوير مسلسل “ المعلم” بعد الاطمئنان على الحالة الصحية لوالده الذي قد تعرض لوعكة صحية ودخل على إثرها المستشفى.

وكان قد حصل النجم مصطفى شعبان مؤخرا إجازة لمدة أسبوع من تصوير مسلسل "المعلم"، الذي ينافس به في رمضان المقبل 2024 للإطمئنان على صحة والده بعد أن أجرى عملية جراحية مؤخرًا، ومازال يتواجد معه في غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة.

ويضم المسلسل مجموعة من النجوم بجانب مصطفى شعبان، وهم هاجر أحمد، سهر الصايغ، سلوى خطاب، أحمد بدير وأحمد فؤاد سليم، طارق النهري، انتصار، منذر ريحانة، أحمد عبدالله محمود،و غيرهم من النجوم والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

قصة العمل

ويتناول المسلسل الصراع بين أحد التجار ومنافسيه على السيطرة على تجارة بيع الأسماك، ويقدم مصطفى شعبان شخصية جديدة ومختلفة في المسلسل المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة خلال موسم رمضان المقبل.

آخر أعمال مصطفى شعبان

يشار أن أخر أعمال مصطفى شعبان مسلسل "بابا المجال"، والذي حاز على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرز هم مصطفى شعبان، سهر الصايغ، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، هبة حسن، أحمد ماهر، أسما سليمان، عزوز عادل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.