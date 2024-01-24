48 ألف دولار.. سعر ساعة ياسمين صبري في حفل توزيع جوائز Joy Awards

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت النجمة ياسمين صبري الأنظار بإطلالتها الأنيقة خلال حضورها حفل توزيع جوائز Joy Awards، التي اختارت فستانا من تصميم جين لويس سباجي باللون الأسود والذهبي، من خامة السكوين اللامعة، ونسقتها مع مجوهرات من Cartier، وساعة أنيقة من Chopard.

مواصفات ساعة ياسمين صبري

وصلت سعر ساعة ياسمين صبري إلى 48 ألف دولار أي ما يتخطي مليون ونصف المليون جنيه مصري، جاءت من طراز L’HEURE DU DIAMANT OVAL MEDIUM، بمقاس ٣٦مم اوتوماتيكية الحركة، وصنع جسد الساعة من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراط مع اطار مرصع بـ٣٦ قطعة ماسية، أما المينا مصنوعة من عرق الؤلؤ مع علامات الساعة من الألماس وسوار من الجلد الطبيعي باللون الأزرق.

أحدث أعمال ياسمين صبري

ومن ناحية اخري، تواصل ياسمين التدريب على الألعاب القتالية وركوب الموتوسيكلات ضمن استعدادها لفيلمها الجديد دليلة مع المخرج بيتر ميمى، والذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما، اذ تقدم ياسمين الأكشن خلال أحداث الفيلم الذى تظهر فيه بشخصية سوبر هيرو، ويأتي الفيلم ضمن عالم أفلام المستضعفون التي أعلن عنها بيتر ميمى في إطار خطته لصنع أفلام على غرار أعمال مارفل ودي سي.

اخر اعمال ياسمين صبري

والجدير بالذكر ان الفنانة ياسمين صبري يعرض لها حاليا في دور العرض السينمائية فيلم "أبو نسب"، الذي تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول شخصية "على"، الذى يعمل طبيب أطفال، ويقع فى حب "داليا"، وعندما يقرر الزواج منها، يظهر والدها المجرم بعد خروجه من السجن يوم زفافهما، فتنقلب حياتهما رأسا على عقب، ويجد نفسه متورطا فى سلسلة من أحداث الانتقام بين حماه وعصابته وبين عصابة أخرى، فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

وايضا شاركت في فيلم "البعبع" بطولة النجم أمير كرارة، وتجسد خلال الأحداث شخصية دكتورة صيدلانية بسيطة، وخلال الأحداث تلتقى بأمير كرارة الذى يجسد دور مجرم يتوب عن الإجرام، ويحدث بينهما العديد من المواقف المشوقة، العمل من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.