نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. القائمة الكاملة لمسلسل "ألف ليلة وليلة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان ياسر جلال وفريق عمل مسلسل "ألف ليلة وليلة" تصوير مشاهد العمل ليكون جاهزًا للعرض في السباق الرمضاني القادم.

وقد انتهى مخرج العمل إسلام خيري من التعاقد مع جميع أبطال العمل، وقد انتهى صناع المسلسل من تصوير المشاهد الخارجية منه في دولة المغرب، وحاليًا يقومون بالتصوير في مصر داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

طاقم فريق عمل مسلسل "ألف ليلة وليلة"

وضم فريق العمل كلًا من ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس ومايان السيد ووفاء عامر وعبدالعزيز مخيون وأيتن عامر وهنادي مهنا وأحمد بدير، والعمل من تأليف أنور المغيث، وإخراج إسلام خيري.

تفاصيل مسلسل ألف ليلة وليلة

وتدور أحداث ألف ليلة وليلة شخصية شهريار الملك الشهير بينما تجسد ياسمين رئيس شخصية شهرزاد، ومحمد التاجي يجسد شخصية قمر الزمان والد ياسمين رئيس أما هنادي مهنا فتجسد شخصية حورية بحر، أما أحمد بدير، فسيظهر بشخصية أحد أعيان دولة المغرب.

تفاصيل دور ياسر جلال في مسلسل ألف ليلة وليلة

ويجسد ياسر جلال شخصيتين في مسلسل “ألف ليلة وليلة” وهما شخصية شهريار بشعر أبيض وذقن بيضاء، وشخصية “جودر ابن فاطمة” وعمر هو بطل شعبي يخوض رحلة ممتعة.

آخر أعمال ياسر جلال

والجدير بالذكر أن آخر أعمال ياسر جلال هو مسلسل "علاقة مشروعة" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، المكون من 15 حلقة،وشاركه البطولة كل من مي عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، ميمي جمال، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، وياسمين رحمي، وعدد آخر من النجوم، والعمل من تأليف سماح الحريرى ومن إخراج خالد مرعي، ايضا شارك في مسلسل الاختيار 3 الذي عرض في السباق الرمضاني 2022.

وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، والمسلسل ضم عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد عز، كريم عبد العزيز، وغيرهم من النجوم، وتدور أحداث المسلسل حول الفترة التي عاشتها مصر خلال فترة حكم الأخوان، وما بعدها، كما سلط العمل الضوء على العديد من الأحداث منها فض أعتصام حادث الواحات، وغيرهم والعمل من إخراج بيتر ميمي، وحقق نجاح كبير وقت عرضه على مدار ثلاث مواسم.