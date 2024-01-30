مصطفى خاطر يبدأ تصوير "فراولة" لـ نيللي كريم

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان مصطفى خاطر لبدء تصوير دوره في مسلسل "فراولة" أمام النجمة نيللي كريم خلال الأيام القادمة، حيث انطلق تصوير العمل أمس ومن المقرر أن يتم عرضه خلال موسم شهر رمضان المبارك 2024.

قصة مسلسل فراولة

مسلسل “فراولة” تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، تقدم خلاله نيللي كريم دور ابنة حارس عقار وتعرض للعديد من المواقف الكوميدية خلال الأحداث، والعمل يتناول قصة فتاة فقيرة ذات طموحات عالية للوصول إلى أبعد الحدود لكن بطرق شرعية، فتلجأ إلى السوشيال ميديا وتحاول الظهور عليها بشكل مختلف يجذب المتابعين بشكل أسرع لتحقيق شهرة واسعة وأموال طائلة، ويقدم الفنان حجاج عبد العظيم خلال العمل شخصية والدها الذي يلعب دور حارس عقار ويتزوج من لبنى ونس، وتدور الأحداث طوال الوقت بشكل كوميدي بين الثلاثة حتى تحدث مفاجأة كبيرة.

كما يقدم مصطفى خاطر خلال الأحداث دور أحد الأشخاص الذي يقع في غرام نيللي كريم ولكنها ترفض كل محاولاته للارتباط بها لأنه فقير.

أبطال مسلسل فراولة



مسلسل “فراولة” يضم نخبة من نجوم الفن أبرزهم نيللي كريم، صدقي صخر، حجاج عبد العظيم، لبنى ونس، شيماء سيف، أحمد فهيم،وغيرهم من النجوم والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج مروان عبدالمنعم، ومن إنتاج أحمد الدسوقي، يحتوي على 15 حلقة، ومن المتوقع عرضه في النصف الأول من شهر رمضان.