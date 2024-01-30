محمد إمام: كنت مخضوض من لقب الزعيم الصغير لأنه مسئولية والزعيم حاليا يقضي أوقاته مع أحفاده

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان محمد امام خلال لقائه مع قناة أغاني أغاني اللبنانية، عن تلقيبه بـ الزعيم الصغير بسبب والده عادل إمام، حياة الزعيم في الفترة الحالية، وردود الأفعال حول فيلمه الأخير أبو نسب.

رأي محمد إمام في لقب الزعيم الصغير

وقال محمد إمام: الناس طلعوا عليّ لقب الزعيم الصغير، وكنت مخضوض منه في البداية، قبل أن أعتاد عليه وهو مسئولية كبيرة عليّ، والزعيم عادل إمام سعيد بهذا اللقب وبنجاحي أنا وشقيقي رامي خاصة أننا تعلمنا الاجتهاد منه.

محمد امام يكشف عن حياة الزعيم الحالية

وتابع: لم نمنعه من الظهور والناس تزوره في المنزل، وهو حاليًا يأخذ قسط من الراحة ويقضي أوقاته مع أحفاده ويستمتع بحياته، لأن الزعيم عمل اللي محدش عمله في الفن، سعيد بنجاح أبو نسب وفاق توقعاتي، لأن الفيلم عُرض في موسم صعب وقت الشتاء والامتحانات، ووسط منافسة كبيرة، ولكن في النهاية إن استمريت في التفكير بالمنافسة فلن أعمل.

تكريم الزعيم في حفل Joy Awards

وسبق، حصد الزعيم تكريم خاص ضمن فعاليات حفل Joy Awards في دورته الماضية منذ أيام، حيث حصل على جائزة بعنوان زعيم الفن العربي، وتسلمها محمد ورامي إمام، وأذاعت إدارة الحفل وقتها تسجيل صوتي للزعيم، قال به: أشكركم، وربنا يخلي أيامكم كلها سعادة، بحبكم.

تفاصيل فيلم أبو نسب

وأيضا ينافس فيلم أبو نسب لـ محمد إمام في الفترة الحالية على صدارة شباك التذاكر، ويدور في إطار أكشن كوميدي رومانسي، يلعب خلاله محمد إمام دور طبيب أطفال، يعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش، وتتطور علاقتهما إلى الزواج، ولكن يدخلان في أزمات عديدة بسبب تاريخ والد ياسمين الإجرامي والذي يقدم دوره ماجد الكدواني، العمل من بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعلاء مرسي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم شيكو وشيرين رضا وماجد المصري ومحمد ثروت وأحمد فهيم، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي.

أحدث أعمال محمد إمام

ويذكر ان الفنان محمد إمام يخوض السباق الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل "كوبرا"، وقام بنشر البوستر الدعائي الدعائي للمسلسل عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليه قائلًا: توكلنا على الله،مسلسل “كوبرا رمضان ٢٠٢٤ إن شاء الله، تأليف أحمد أبو زيد، إخراج أحمد شفيق، على قنوات MBC”، ويظهر محمد بدور رجل "ابن بلد"، وتدور أحداث المسلسل في إطار شعبي، ويقع في خطأ ما بعد اضطرار الظروف لذلك الطريق، ومن ثم يحاول الدفاع عن الصح.