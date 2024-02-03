نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة عيدالحب.. عبد الباسط حمودة يحيي حفلًا غنائيًا على مسرح ساقية الصاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب عبد الباسط حمودة لإحياء حفلًا غنائيًا مع جمهوره يوم عيد الحب الموافق 14 فبراير على مسرح ساقية الصاوي، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه.

وفي سياق آخر، طرح المطرب عبد الباسط حمودة مؤخرًا أغنيته الجديدة "السخان" بالتعاون مع مطربي المهرجانات عمر كمال، وهي من تأليف أيمن بهجت قمر، وتلحين محمد يحيى، وتوزيع موسيقي وسام عبدالمنعم.

المطرب عبد الباسط حمودة

كلمات أغنية السخان

وتقول كلمات الأغنية: "كتر الكتمان يا مان بيفرتك الشكمان اه اه بالذمه فاضل ايه وفاضل ايه كمان هنسخن السخان ونكيف التكييف وناكل نص لقمه عشان ننام خفيف هنسلك المتسلك ونبلك المتبلك ونتلج المتجلج وخد حنان ف رغيف هنروح المروحه ونطوح المطوحه ونمرجع المرجحه ونبلف البلوبيف".

وأحيا عبد الباسط حمودة، مؤخرًا حفلًا غنائيًا كبيرًا بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى، فضلًا عن حفلاته مؤخرًا في الإمارات خلال الأشهر القليلة الماضية.

آخر أعمال عبدالباسط حمودة

يذكر أن عبد الباسط حمودة قدم مؤخرًا الأغنية الدعائية لفيلم "الإسكندراني"، الذي يعرض حاليًا في السينمات المختلفة، بعنوان "أنا وابني"، وهي من كلمات جمال بخيت، وألحان شريف حمدان، وتوزيع طه الحكيم.