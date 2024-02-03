نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو دياب يكتسح بـ«مكانك» الأعلى استماعًا في توب شهر يناير على أنغامي في معظم الدول العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت أنغامي عبرت صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بالتطبيق، الأغاني التي تصدرت الاستماعات في معظم الدول العربية لشهر يناير في كلًا من مصر، السعودية، العراق، الجزائر، المغرب، وتونس.

وتصدر ألبوم مكانك للهضبة عمرو دياب الاستماعات في مصر، حيث جاءت أغنية “مكانك” بالمركز الأول، وأغنية معرفش “حد بالاسم ده” بالمركز الثاني وأغنية “بيوحشنا” بالمركز الثالث.



أغنية “مكانك” الأكثر استماعًا في السعودية

في السعودية جائت أغنية “مكانك” للهضبة عمرو دياب بالمركز الأول للاستماعات، وفى المركز الثاني تصدرت أغنية "بيوحشنا"، وأغنية “سلامك وصلي” في المركز الثالث من ألبوم مكانك للهضبة.

هيفاء وهبي تتصدر قوائم الاستماع في لبنان بأغنية “وصلتلها”





بالانتقال إلى لبنان، تصدرت هيفاء وهبي قوائم الاستماع بأغنية “وصلتلها” في المركز الأول، وجائت اغنية “مكانك” لعمرو دياب فى المركز الثاني، فيما احتلت أغنية “ياليل ويالعين” للشامي المركز الثالث.

"مكانك" لعمرو دياب تتصدر المركز الأول في العراق

وبالانتقال إلى العراق تصدر الهضبة عمرو دياب بأغنية "مكانك" المركز الأول فالاستماعات، فيما احتلت أغنية “بيوحشنا” المركز الثاني، وجاءت أغنية "معرفش حد بالاسم ده" لعمرو دياب المركز الثالث.

وفي تونس تصدرت الاستماعات أغنية سمارا “Layam”، وفي المركز الثاني جاءت أغنية “Code” أيضًا لسمارا.

أما فى الجزائر فقد احتلت أغنية Allo Oui cheb Hichem TGVالمركز الأول للاستماعات، وفي المغرب احتلت أغنية "Mimti" Duke المركز الأول للاستماعات.