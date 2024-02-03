في هذا الموعد.. عرض فيلم "حجر إيجابي" لمحمد رياض على "يوتيوب"

القاهرة - محمد ابراهيم - يعرض فيلم “حجر إيجابي”، خلال الأسبوع الجاري، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهو بطولة محمد رياض، وأقيم العرض الأول للفيلم مؤخرًا في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وتدور أحداث فيلم "حجر إيجابي" حول أزمة فترة كورونا، والتي غيرت كثيرًا من المواطنين إيجابيًا، رغم صعوبة الفترة.

وأعرب الفنان محمد رياض، مؤخرًا عن سعادته الكبيرة بمشاركته في فيلم “حجر إيجايبي”، وذلك أثناء ظهوره في برنامج مساء dmc مع الإعلامي رامي رضوان، قائلًا: "كنت سعيد جدًا بالتجربة وبمضمونها، والفيلم استغرق سنة في تصويره، وسنة أخرى في تقفيله، والفريق كله مجتهد، وفي التأليف وجدت الشخصيات مرسومة كويس، وتحتاج أحد محترف لرسم الخطوط والروابط بين الشخصيات، وعجبني جدًا؛ لأن كل مستوى اجتماعي في الفيلم له مستواه، وعمر أخد موضوع كورونا بشكل إيجابي ونجح فيها".



أبطال فيلم حجر إيجابي

فيلم "حجر إيجابي" يضم عدد من النجوم أبرزهم الفنان محمد رياض، عصام شاهين"، وعدد من الوجوه الشابه أبرزهم " عمر محمد رياض، حمزة النجار، مصطفى أشرف، آدم خالد، شريف مجدي، عليا يس"، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وإنتاج: عمر محمد رياض، مدير التصوير: خالد خان، موسيقى تصويرية: محمود الشريف، إخراج "علي الشربيني".

مسلسل “ قلع الحجر”

وفي سياق آخر، يواصل الفنان عمر محمد رياض، تصوير مشاهده في مسلسل " قلع الحجر "، والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

أبطال مسلسل قلع الحجر



مسلسل "قلع الحجر" يضم نخبة من نجوم الوسط الفني فهو من بطولة محمد رياض، رياض الخولي وسهر الصايغ ورانيا فريد شوقي ومفيد عاشور، عمر رياض، ومدحت تيخة ومحمود الجابري وسميرة عبد العزيز وبهاء ثروت وسميرة صدقي وأحمد الشافعي ومروة عبد المنعم ولقاء سويدان وأيمن الشيوي وآية عبد الرحمن الأبنودي وسماح السعيد وياسمين على وحسن العدل وحنين وعبد الخالق أحمد والوجه الجديد كريم زين.