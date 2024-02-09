بشري سفيرة الموضة في "فاشون فاكتور" بدبي

القاهرة - محمد ابراهيم - وقع الاختيار علي النجمة بشري لتكون سفيرة الموضة في "فاشون فاكتور" في دبي والذي يجمع مصممين ازياء من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلي مسابقة لتشجيع المصممين الشباب.

وكانت بشري شاركت العام الماضي في "fashion factor" كعضوة لجنة تحكيم بالإضافة إلي تقديمها عدد من الأغاني والاستعراضات وسط اشادات عديدة من كل الحضور.

وعادت بشري مؤخرا لاستكمال مشاهدها في أحداث مسلسلها الجديد "طبيبة شرعية" بعد فترة توقف استمرت لعدة أشهر. المسلسل من تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي ابو شادي، ويشارك بشري في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعى وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.

يذكر أن آخر ظهور لبشري كان تكريمها في مهرجان التميز والابداع العربي الذي أقيم منذ أيام قليلة في احدي الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس وسط حضور نخبة من النجوم. وتعكف بشري حاليا علي استكمال ألبومها الجديد "حتة تالتة" كما تحضر لعدد من الأعمال علي مستوي الإنتاج والتمثيل أيضا.