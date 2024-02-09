نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إليسا يانكون وخطيبها ورموز الإسماعيلي ضيوف "صاحبة السعادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" الذي تقدمه على قناة "dmc"، يوم الاثنين المقبل، ابنة مدرب الأهلي لحراسة المرمى، إليسا يانكون وخطيبها علي عثمان.

و ذلك في حلقة الثلاثاء التي تأتي بعنوان "100 سنة دراويش"، تستضيف إسعاد يونس كل من الناقد الكبير حسن المستكاوي وكابتن علي أبوجريشة وكابتن محمد صلاح أبو جريشة وكابتن أحمد فكري الصغير.

كما تستضيف خلال الحلقة كابتن سعفان الصغير وكابتن مجدي الصياد والمذيع علاء وحيد ونعمان الوزير أقدم مشجع لنادي الإسماعيلي ويمشي على كرسي متحرك وعاصر العديد من الإنجازات والبطولات للدراويش.

صاحبة السعادة

صاحبة السعادة هو برنامج تلفزيوني تقدمه إسعاد يونس تستضيف فيه نوعية مختلفة من النجوم وصناع الفن، نجوم الرياضة، صناع الموسيقى بالإضافة إلى الترويج للصناعات المصرية والتعريف بالمطاعم المصرية الشهيرة قديمًا وحديثًا، علاوة على دعمه لقصص النجاح الملهمة.

و بدأ عرض البرنامج في عام 2014 على قناة شبكة قنوات سي بي سي وحظى بمتابعة واسعة من المتابعين وفي 2018 أنتقل البرنامج ليذاع على قناة دي إم سي.

لا يقتصر الضيوف على الشخصيات المصرية فقط، فتم إستضافة شخصيات أجنبية مثل الممثلة التركية مريم أوزرلي والمغني الجزائري الشاب خالد.