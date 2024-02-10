على أنغام "يا قمر".. إطلالة أنيقة لـ دومينيك حوراني في عبر إنستجرام (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام" وكان هدفها الأساسي من وراء هذه الصورة هو تحفيز الناس على ملاحقة أحلامهم والسعي لتحقيقها.

وظهرت دومينيك حوراني وهي تقف في مكان رائع ومليء بالجمال حيث ظهرت أناقة ونعومة دومينيك من خلال ارتدائها بجامبسوت يميل إلى اللون اللبني والأزرق حيث تركت شعرها منسدلا على الكتف، وتألقت بميكب هادئ يبرز ملامحها الطبيعية.

تعليقات الجمهور على دومينيك حوراني

تفاعل الجمهور مع الصورة كان مذهلًا، حيث قدّم العديد من المتابعين ردود فعل إيجابية وتعبيرات عن الإلهام الذي شعروا به بعد رؤية الصورة،

وقد شارك بعضهم قصص نجاحهم الشخصية وكيف أن دومينيك حوراني كانت إحدى المصادر التي ألهمتهم لتحقيق أحلامهم.

بهذه الطريقة، نجحت دومينيك حوراني في الوقوف كنموذج إلهام للآخرين وتشجيعهم على الاستمرار في السعي والتحلي بالإصرار لتحقيق أحلامهم. وقد أثبتت مرة أخرى أنها ليست فقط فنانة موهوبة، بل أيضًا روح ملهمة تسعى لنشر الإيجابية والتحفيز بين جمهورها.



آخر أعمال دومينيك حوراني

والجدير بالذكر آخر أعمال دومينيك حوراني أغنية لسه مفركشين، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

كلمات أغنية لسه مفركشين

وجاءت كلمات أغنيةعلى النحو التالي /

لسه مفركشين حالا

دلوقتي مأكسين حالا

سبت الاكس بتاعي

فجاءه من غير داعي

ومحدش يلوى دراعي

ماهو كده خالصين

واطلع ع البلاج

وارقص واعمل مساج

واروح الكبريتاج

واشوف المبسوطين

وعلي راحتك يا زبادى

وعلي فكره انت البادى