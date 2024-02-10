نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق حفل الفرقة القومية للفنون الشعبية على مسرح قبة الغوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية بقيادة الدكتورة عبير السمري مساء أمس على مسرح مركز إبداع قبة الغوري حفلتها الشهرية إلى الجمهور بمجموعة من الاستعراضات المتميزة، ضمن التعاون المستمر والناجح بين البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان القدير احمد الشافعي وقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش.

حفل مميز لفرقة الفنون الشعبية والإستعراضية



وقدمت الفرقة حفلًا فنيًا ببرنامج فني كبير وافتتحته باستعراض المانبوطي واستعراض فتوات، والموشح،المجوز، الأغاني، والحصان، الحجالة،والتنورة، واختتمت باستعراض العصايا، وتفاعل الجمهور مع جميع الاستعراضات.

صناع الفرقة القومية للفنون الشعبية



الإشراف الفني للفنان علب جابر، إدارة مسرحية الفنان هاني أبو المعاطي، علاء سعودي، تدريب كرم سيد، محمد سلام، رحمة عمرو، مدير مالي وإداري الفرقة شيرين الدجوي.



نبذة عن الفرقة القومية للفنون الشعبية

يذكر أن الفرقة القومية للفنون الشعبية قدمت خلال مشوارها الطويل رقصة الحجالة الشهيرة من محافظة مرسي مطروح النائية حيث أن من العادات الشعبية في هذه المنطقة أن تختار العروس عريسها على عكس ماهو موجود وسائد، وفي إطار مراسم الزواج، وأيضًا نقلت الفرقة طقوس الزواج بمنطقة النوبة، كما قدمت الفرقة "رقصة الدبكة" المعروفة في سوريا ولبنان ورقصة الشمعدان على أنغام الموشحات الاندلسية وكانت تسمى "رقصة الهوانم " حيث كانت تقدم في القصور الملكية.

وتعتمد الفرقة حاليًا على الخبرة المصرية في مجال التصميم والموسيقى ويبلغ عدد راقصيها الآن 45 راقصًا أما الراقصات فعددهم 35 راقصة في حين أن الفرقة عند تأسيسه منذ 41 عامًا كانت تضم 56 راقصًا وراقصة فقط.