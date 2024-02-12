نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرض الحلقة 57.. تعرف على القنوات الناقلة مجانا لمسلسل "طائر الرفراف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل مسلسل “طائر الرفراف” سحره في الحلقة 57 مع إطلاق الترجمة عبر قصة عشق. يأخذنا الدراما الرومانسية بمعدل حلقة جديدة كل أسبوع، حيث يشارك ميرت رمضان وعفراء في هذا العمل المميز. تتوقع الجماهير بشغف بث الحلقة الجديدة بعد الكشف الأحداث المثيرة في الإعلان الترويجي، ومن بينها عودة شخصيات سيران وفريد. يمكن متابعة المسلسل يوميًا عبر عدة قنوات تلفزيونية."

مسلسل طائر الرفراف

تم إطلاق حصري للحلقة 57 من مسلسل طائر الرفراف عبر موقع وي سيما مع الترجمة، حيث يكشف الإعلان الجديد عن ولادة بلين لابنها في وقت تعلن فيه سيران عن رغبتها في العودة إلى زوجها فريد. يتم نقل المسلسل مساء كل جمعة، ويمكنكم مشاهدة الحلقة الجديدة من خلال هذا الرابط الخاص."

تدور أحداث المسلسل التركي طائر الرفراف حول عودة فريد من الولايات المتحدة واستقراره بإسطنبول بقصر جده هاليس أغا، حيث يتسبب فريد في جلب العديد من المشاكل بسبب استهتاره ويضطر أن يتزوج بسيران بعد إصرار عائلته، وفي الأخير يقع فريد في حب تلك الفتاة ويقررون أن يستكملوا حياتهم مع بعض إلا أن القدر يقرر غير ذلك، ولمتابعة باقي الأحداث يمكنكم ضبط إحدى الترددات التالية على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم:

تردد قناة مسلسل طائر الرفراف

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11034.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.