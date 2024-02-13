مدحت العدل: أعتز بمسرحية تشارلي شابلن وهي نقلة في العالم العربي

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل أنه حقق نجاحًا كبيرًا خلال مسيرته الفنية سواء أفلام أو مسلسلات أو أغاني ولكن من أكثر الأشياء التي يعتز بنجاحها هو مسرحية تشارلي شابلن، موضحًا أن المسرحية بالنسبة له حالة متفردة وقدمت أكثر من 65 ليلة عرض كاملة بحضور كامل العدد.

تحمس مدحت العدل لمسرحية تشارلي شابلن

وأضاف مدحت العدل خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على القناة الأولى، أنه لم يتحمس أحد لتقديم عمل تشارلي شابلن ولكن تحركوا لتنفيذها.

تجربة مدحت العدل مع تشارلي شابلن

وتابع:"تجربتي مع تشارلي شابلن جعلتني أفضل عمل مسرح غنائي والمسرحية ملكتني وبهرتني وفرحت بنجاحها أكثر من أي عمل آخر وهي نقلة في العالم العربي وفخورين بخروج منتج بهذه الكيفية".

تحضير مدحت العدل لأعمال جديدة

وأوضح مدحت العدل، أنه يعمل على أكثر من عمل سينمائي حاليًا وسيعتمد فيهم على شباب الفن الصغار من الأجيال الجديدة.

وتابع:“لما أجي اشتغل هجيب أولاد صغيرين وأنا بشتغل وبكتب والدنيا بتتغير كل يوم واللي كان بيتفرج على السينما في التسعينات مش بيروح دلوقتي السينمات وفي جيل جديد بمفردات أخرى”.