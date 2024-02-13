نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلادها.. تعرف على أبرز محطات في حياة أحلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم 13 فبراير عيد ميلاد الفنانة الخليجية أحلام، والتي أتمت اليوم عامها الـ 56 وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها تخطيها الخمسون عاما.

كانت بدايتها فى إحياء حفلات الزفاف فى دول الخليج فى آخر الثمانينات لفترة قصيرة، وكانت بدايتها الفعلية والحقيقة سنة 1995 مع الملحن أنور عبد الله اللى ساعدها ووقعت عقد مع شركة فنون الإمارات وطرحت ألبوم أحبك موت سنة 1995.

أحلام الخليجية

بماذا اتشهرت أحلام؟

فى 21 يوليه 2011 تم الإعلان عن برنامج آراب آيدول وهو النسخة العربية من البرنامج الاضخم فى العالم امريكان آيدول، وكانت ضمن لجنة التحكيم المكونة من الفنان راغب علامة وموزع المزيكا حسن الشافعى، انطلق البرنامج فى 9 ديسمبر 2011 على قناة ام بى سى 1.

أحلام الخليجية

برنامج "ذا كوين"

فى 15 مارس 2016 أطلق تلفزيون دبى برنامج تلفزيون الواقع «ذا كوين - الملكه» ولكن تم وقف البرنامج بعد عرض الحلقه الأولى بسبب استياء الجمهور ومطالبتهم بوقف عرضه بعد وصفهم له بالعبودية.

آخر أعمال أحلام الخليجية

طرحت المطربة أحلام آخر أعمالها الغنائية، وهي تتر مسلسل مجاريح عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الاستماع في الوطن العربي، وكان ذلك قبل أربعة أشهر، والأغنية من كلمات عبد اللطيف البناي، وألحان ناصر الصالح، توزيع هشام السكران، وتوزيع وتريات تامر غنيم.

أحلام الخليجية

كلمات أغنية تتر مسلسل "مجاريح "

يا وجودي من انا في هالوجود

كيف ابري نفسي كيف

والادلة ضدي واقوال الشهود

صرخت وما سمع صوتي الا صوتي

ما بقى في أيدي حل الا سكوتي

ياوجودي من انا في هالوجود

يا اسف

كل شي تغير للأسف حتى الزمان

وين ذاك الطيب والحب وايام الحنان

مرت سنين العمر والحال شالحل

يا من يبدل حزني براحة البال

ما اقول الدنيا خلت

ومنها راحو الأولين

بعد الدنيا بعدها

فيها ناسٍ طيبين

ياوجودي من انا في هالوجود

