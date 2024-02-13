انت الأن تتابع خبر علا غانم ..تكشف حقيقة اعتزالها الفن وهجرتها إلى أمريكا بعد أزمتها مع طليقها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت في الساعات الأخيرة أخبار حول اعتزال الفنانة علا غانم الفن وعودتها بشكل نهائي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واستقرارها بصفة دائمة هناك ونوضح لكم في التقرير التالي حقيقة الأمر..

حقيقة هجرة علا غانم إلى أمريكا

نفت علا ما يتردد بشأن هجرتها وعودتها بشكل نهائي في الولايات المتحدة الأمريكية، أكدت أن كل ما يقال ما هي إلا شائعات، وقالت:” مش ممكن اسيب بلدى وامشى وأكبر دليل على عدم صحة تلك الشائعات تعاقدي على المشاركة في عمل سينمائي جديد يحمل اسم حارة القصعى ومن المقرر أن أبدأ في تصويره يوم 1 مارس القادم .

آخر أعمال علا غانم

فيلم “أولاد حريم كريم” الذي تم عرضه خلال الفترة الماضية بصالات السينما، وحقق إيرادات جيدة، الفيلم بطولة مصطفى قمر، وبسمة، وداليا البحيري، وخالد سرحان، وعمرو عبد الجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، وعدد من الوجوه الجديدة، تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا ويعد هذا الفيلم استكمالا لنجاح فيلم “حريم كريم” الذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005.

أخر أعمالها الدرامية

كان آخر عمل لها عام 2017 وهو مسلسل طعم الحياة، بطولة سامو زين، خالد سليم، أحمد صلاح حسني، أيمن أبو زهرة، نهال عنبر، سامية الطرابلسي، عزت أبو عوف، أحمد هارون، ساندي علي، خلود سرحان، صابر إمبابي، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، وتحت قيادة المخرج عبد العزيز حشاد.

تأجيل عرض مسلسل توحة لـ علا غانم