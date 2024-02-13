نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تعرف على عدد زيجات علا غانم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة علا غانم محركات البحث جوجل خلال الساعات بعدما أثارت جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا بعد هجرتها لأمريكا، بعدما انتشرت صور عديدة لها علي العديد من الصفحات بأطلالات مختلفة لها، ولكنها أكدت أن ما يقال حول هجرتها إلى أمريكا والاستقرار هناك بشكل نهائي ما هي إلا شائعات، وقالت:" مش ممكن أسيب بلدى وأمشى، وأنا عندى فيلم جديد اسمه "حارة القصعى" أبدأ تصويره في شهر مارس المقبل

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية عدد زيجات علا غانم..

عدد زيجات علا غانم

تزوجت ثلاث مرات، الأولى كانت من «وليد الضفراوي» وهي بالسابعة عشر من عمرها وأنجبت له ابنتين هما «كاميليا» و«فريدة» وانفصلت عنه بعد خمس سنوات، والثانية كانت من «أحمد المسلّمي» واستمر الزواج 7 أشهر فقط، والثالثة من رجل الأعمال «عبد العزيز لبيب» وما زالت مستمرة معه.

أبرز أعمال علا غانم

الأفلام: خط الموت، سعيد كلاكيت، البرنسيسة، الفندق، 31/12، أحاسيس، الأكاديمية، صياد اليمام، دون رقابة، البلد دي فيها حكومة، لحظات أنوثة، حوش اللي وقع منك، مهمة صعبة، كامل الأوصاف، حريم كريم، محامي خلع، سهر الليالي، أشتاتا أشتوت، آخر الدنيا، جمهورية أمبابة.

المسلسلات: قلوب، أحلام سارة، أشباح المدينة، قشطة وعسل، أوان الورد، ولي العهد، حواري بوخاريست، مزاج الخير، الزوجة الثانية، الزوجة الرابعة، ابن موت، شارع عبد العزيز، العار، الحارة، أماكن في القلب، حديث الصباح والمساء، وجه القمر، زيزينيا، جسر الخطر، ورق التوت، أبو البنات، سلسال الدم، السبع بنات، ظل الرئيس، طعم الحياة

آخر أعمال علا غانم

والجدير بالذكر ان آخر أعمال علا غانم، فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل وبشرى، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس، وعادت علا بالفيلم إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، يعد الفيلم استكمالًا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 19عامًا وتحديدا فى عام 2005، حيث استكملت الأحداث اذ تنشأ علاقة حب بين كريم حسين (تيام قمر) وأيلا (رنا رئيس) وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها كريم الحسيني (مصطفي قمر) أنه ابن زميلته وحبيبته السابقة مها (داليا البحيرى)، ثم يستعيدان علاقة الصداقة القديمة مع صديقتيهما هالة (علا غانم) ودينا (بسمة).