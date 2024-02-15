نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. الأوبرا تحتفل بعيد الحب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة الثقافة فعالياتها المتنوعة بمناسبة عيد الحب حيث تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالية للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد بعنوان وردة فى عيد الحب وذلك في الساعة الثامنة مساء غد الجمعة الموافق 16 فبراير على المسرح الكبير.

مختارات من الأعمال الرومانسية لوردة الجزائرية

يتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الرومانسية الشهيرة لوردة الجزائرية منها:"لعبة الأيام، بلاش تفارق، العيون السود، في يوم وليلة، يتونس بيك، وحشتوني، اسأل دموع عنيا، لو سألوك "، وميدلي موسيقى من إعداد قائد الحفل المايسترو ايهاب عبد الحميد وغيرها، أداء كل من: إيمان عبد الغنى، سارة زكي، نهاد فتحي وهند النحاس.

احتفالات دار الاوبرا بعيد الحب

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية أعدت خلال شهر فبراير بمناسبة عيد الحب مجموعة متنوعة من الاحتفالات التى تضم مختلف الاشكال الإبداعية العربية والغربية على كافة مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور.

فرقة أوبرا القاهرة تحتفل بعيد الحب

ومن ناحية أخرى، تقيم دار الأوبرا المصرية حفلًا بمناسبة عيد الحب لفرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج ومن إخراج حازم رشدي وذلك في الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس 15 فبراير علي المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الغنائية والثنائيات الرومانسية التي تضمنتها مجموعة من الأوبرات والمسرحيات العالمية منها افتتاحية شبح الأوبرا لـ ويبر، دون جيوفانى لـ موتسارت، قصة الحى الغربى لـ برينشتين، كافاليرا روستكانا لـ ماسكانى، شمشون ودليلة لـ سان صانص، صوت الموسيقى لـ رودجرز، كونت هوفمان لـ اوفنباخ ومقتطفات موسيقية من باليه كسارة البندق لشايكوفسكي، أداء رضا الوكيل، مني رفلة، مصطفي محمد، جيهان فايد، چولي فيظي، جاكلين رفيق، الهامي أمين، عزت غانم، ليلي إبراهيم.