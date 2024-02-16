أحمد زاهر يتنافس هو وبناته في السباق الرمضاني 2024 (تقرير)

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أحمد جودة - القاهرة - يتبقي أسابيع قليلة على بدء السباق الرمضاني لهذا العام ويوجد العديد من الأعمال الدرامية المشاركة في الموسم الرمضاني 2024 وتتنوع ما بين المسلسلات الدرامية القصيرة والمسلسلات الدرامية ذات الثلاثون حلقة.

وتزداد المنافسة بين جميع الفنانين والفنانات في هذا السباق الرمضاني كما اعتاد الجمهور دائمًا، ولكن يوجد في السباق الرمضاني لهذا العام منافسة قوية بين الفنان احمد زاهر وبين بناته الممثلات، حيث أنه يشارك كلًا منهما في عمل درامي مختلف.

أحمد زاهر ومسلسل "نعمة الأڤوكاتو"

يشارك الفنان احمد زاهر في السباق الرمضاني لهذا العام بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" مع الفنانة مي عمر، وينتمي مسلسل "نعمة الأفوكاتو" إلى نوعية الدرامية الإجتماعية التشويقة المثيرة، ويشارك في بطولة العمل أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهري، سامي مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر.

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" تأليف، محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقي وتجسد خلاله مى عمر شخصية محامية تدعى نعمة سعيد أبو علب المحامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولة.

ليلي زاهر ومسلسل "أعلي نسبة مشاهدة"

وتشارك الفنانة الشابة ليلي زاهر في السباق الرمضاني لهذا العام بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وتشاركها البطولة الفنانة الشابة سلمي أبو ضيف والفنانة انتصار والفنان محمد محمود.

ملك زاهر ومسلسل "محارب"

تشارك ملك زاهر في السباق الرمضاني لهذا العام بمسلسل "محارب" وتجسد من خلاله شخصية فتاة تدعى "راندا"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي لا يخلو من الأكشن، ويسلّط العمل الضوء على شخصية "عزيز محارب" الشاب صاحب الأصول الصعيدية الذي يمر بالعديد من المشكلات والأزمات في محاولة منه للهروب من عملية الثأر، إلى أن يعمل سائق ميكروباص، وتتوالى الأحداث مما يترتب عليه التعرض للعديد من المواقف المختلفة على مدار حلقات المسلسل الذي يمتد إلى 30 حلقة متصلة.

مسلسل "محارب" من بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وناهد السباعي وماجد المصري ونرمين الفقي وتامر عبد المنعم ومحمود ياسين جونيور، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

مني زاهر ومسلسل "إمبراطورية ميم"

تشارك الطفلة مني زاهر في السباق الرمضاني لهذا العام في مسلسل "إمبراطورية ميم" مع الفنان خالد النبوي، مسلسل "إمبراطورية ميم"، وهو رواية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة، تدور أحداث رواية "إمبراطورية ميم" للكاتب إحسان عبد القدوس، حول أب يتمرد عليه أولاده، ويضطر ان يوافق تحت ضغط ابنائه على إقامة إنتخابات بغرض اختيار حاكم للأسرة، ولكنه في النهاية يتفاجئ أن أولاده قاموا بإختياره حاكم لأسرتهم، ورب الأسرة ليبينوا له حبهم الشديد.

ويضم مسلسل “إمبراطورية ميم” نخبة من ألمع نجوم الفن حيث يشارك به أكثر من 20 بطلًا وعلى رأسهم خالد النبوي، وحلا شيحة، بجانب هاجر السراج، نور النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبدالعزيز، أدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبد الله سعد، ريمون توفيق، محمد محمود عبد العزيز، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، محمود حافظ، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز.